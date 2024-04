Rotaciones en el Córdoba CF: cuatro apercibidos, cuatro jornadas para el final

Ultimísimo tramo de competición liguera para el Córdoba CF en la temporada 2023-24. Una vez quedó asegurado matemáticamente el play off, y con la segunda plaza más o menos asegurada, llega el turno de dar minutos a los menos habituales y tratar de limpiar los ciclos de tarjetas, dentro de lo posible, de los cuatro apercibidos que tiene el Córdoba CF en la actualidad. Así, se encuentran actualmente con cuatro cartulinas amarillas Carlos Marín, Carracedo, Kuki Zalazar y Alberto Toril, toda vez que Albarrán vio la quinta -décima, realmente- en el duelo contra el Málaga CF y cumplirá ciclo de sanción contra el Recreativo Granada.

Esta baja dará la posibilidad de que uno de los menos habituales, Iván Rodríguez, sea de la partida en el Nuevo Los Cármenes. Albarrán, que ha sido uno de los inamovibles para Iván Ania en el once del Córdoba CF, cederá su puesto por tercera vez en la temporada, después de ya cumplir ciclo de tarjetas el pasado mes de diciembre, además de ver una cartulina roja en enero que le impidió estar en la siguiente jornada. Así, Iván Rodríguez podría lograr su quinta titularidad de la temporada, igualando así a Martínez en este campo. El lateral malagueño, que suma un total de 491 minutos con la blanquiverde, debutó como titular en el duelo en Melilla, y repitió ante Real Madrid Castilla e Intercity en El Arcángel, así como en la visita al Recreativo de Huelva. Esto se complementa con varias suplencias en los últimos minutos de diversos duelos, actuando en ambos laterales e incluso de extremo.

Pero hablando de extremos, otro de los que tienen una gran oportunidad de reivindicarse es Simo, así como Álvaro Leiva. Las cuatro amarillas que tiene hasta el momento Cristian Carracedo abren una puerta en el once para cualquiera de los dos atacantes, aunque sus circunstancias son muy distintas. En el caso de Simo, el '10' del Córdoba CF ya suma 14 partidos en el once inicial, con 6 goles y 2 asistencias, unos números para nada despreciables. Sin embargo, no parte como titular desde el duelo ante el San Fernando, por lo que buscará reivindicarse toda vez que ha mostrado dos caras a lo largo de la temporada: una como titular, y otra como suplente.

Álvaro Leiva es otro de los jugadores que podrían ganar protagonismo en estos últimos duelos, a raíz de ese apercibimiento que cae sobre Carracedo. El joven atacante, elegido directamente por Iván Ania para recalar en el Córdoba CF, aún no ha partido como titular en ningún duelo, y apenas suma un total de 265 minutos en sus piernas a lo largo de 9 duelos. Su máxima participación fueron 18 minutos más añadido en el duelo ante el Melilla, y, aunque es cierto que no ha hecho méritos para partir como titular, sí que agradecería más minutos para comenzar a desarrollar su juego y ganar en confianza de cara al play off. Iván Ania es consciente de que debe de darle oportunidad a todos sus jugadores para que lleguen enchufados a las eliminatorias de ascenso, por lo que no se descarta que el '11' disfrute de más minutos en Granada.

Por otro lado, las cuatro amarillas de Carlos Marín, en principio, no deberían de preocupar al Córdoba CF, puesto que es una posición donde las tarjetas son evitables. Sin embargo, siempre estará disponible Lluís Tarrés, que demostró sus dotes en Murcia y San Fernando para suplir al almeriense. Volviendo a la delantera, tanto Kuki Zalazar como Alberto Toril, también apercibidos, abren la puerta de la titularidad a Kike Márquez y Antonio Casas, dos de los pesos pesados del vestuario y que, a buen seguro, tendrán protagonismo en este último tramo de competición, puesto que están llamados a ser protagonistas en el play off.

Con todo ello, cabe recordar que, a pesar de lo que pudiese parecer, los ciclos de tarjetas se limpian una vez llegadas las eliminatorias de ascenso. Todos los futbolistas comenzarán un nuevo ciclo de cartulinas en play off, con una única excepción. En caso de que un jugador viese la quinta tarjeta amarilla en la última jornada de competición liguera, -jornada 38-, se perdería el primer partido de las eliminatorias de ascenso. Además, como es lógico, si un jugador fuese expulsado en algún duelo de play off, se perdería convenientemente el próximo duelo.