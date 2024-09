El marcador de CORDÓPOLIS: Córdoba CF - RC Deportivo (0-0)

20:04 h

No se puede denominar final cuando aún quedan más de 35 jornadas para que la temporada acabe, pero sí es cierto que este duelo ha incrementado su importancia conforme las semanas han ido pasando debido a la situación deportiva de un Córdoba CF que aún no sabe lo que es ganar en su vuelta al fútbol profesional. Es por ello que la entidad blanquiverde abre las puertas de su estadio nuevamente con la urgencia de salir de la mala dinámica en la que se ha envuelto en este primer tramo de temporada, donde tan solo ha empatado frente a Málaga CF y Burgos CF, mientras que no ha podido puntuar ante Mirandés y Elche CF.

