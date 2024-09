Voces críticas con el rumbo de Cosmopoética: “Cada vez hay más narradores y menos poetas cordobeses”

Una treintena de poetas han firmado una carta en la que cargan contra el rumbo que ha tomado el festival Cosmopoética. La misiva, facilitada a este periódico, la firman autoras como Juana Castro, Marisa Calero o Rafaela Hames, que se suman a un manifiesto iniciado por la poeta Concha García que critica, especialmente, la escasa presencia en el programa de poetas cordobeses, frente al aumento, año tras año, de “poetas más que conocidas y a estrellas de la narrativa”.

La Dirección de Cosmopoética niega que haya pocas voces cordobesas ni en la presente edición, ni en las siete anteriores en las que ha estado a cargo de la coordinación, si bien entiende y respeta cualquier consideración crítica hacia su labor.

Por parte del sector crítico, ha sido Concha García la que ha detallado a este periódico que la carta no responde a un malestar reciente, sino a una conversación sostenida entre el círculo de poetas desde hace años. Ella lo capitanea, según dice, porque tiene la suerte de ser de fuera (nació en La Rambla aunque ha vivido casi toda su vida en Barcelona) y porque, al contrario que muchos de sus compañeros, no tiene ningún temor a que, por alzar la voz, reciba como represalia que no la llamen desde el festival -en el que ha participado como autora en anteriores ediciones-.

“Hay quien se conforma con migajas, como presentar una mesa redonda. Pero la realidad es que la poesía de Córdoba es excelente, y merece ser más visible”, sostiene García, que lamenta que el festival haya evolucionado hacia una dinámica que prioriza la presencia de grandes nombres de la literatura internacional, ignorando casi por completo la rica tradición poética local y a los autores cordobeses. Para la poeta, esta falta de representación y diversidad es un síntoma de un problema mayor: la creciente comercialización y elitización de un encuentro que, en teoría, debería estar destinado a fomentar el intercambio cultural y poético entre los ciudadanos y los artistas.

“El año pasado ya comentamos entre algunos poetas la falta de representación de poetas cordobeses en Cosmopoética, y cómo el evento se ha convertido en una especie de escaparate para narradores o escritores que están de moda, mientras la poesía local queda relegada a un segundo plano”, reflexiona García, que añade que, cuando el protagonismo recae exclusivamente en autores “de renombre”, lo que se genera es una sensación de desconexión con la vida cultural cordobesa. “Si solo traen estrellas, esas estrellas pasan por la ciudad, atraen público, se sacan fotos y ahí termina la interacción. No hay un verdadero intercambio con la poesía de Córdoba”, subraya la autora, haciendo hincapié en que el dinero público debería usarse para potenciar el patrimonio cultural de la ciudad, no solo para atraer nombres célebres.

El papel de las agencias y el sistema de “castas poéticas”

Además, García también denuncia la falta de transparencia en el proceso de selección de los organizadores del festival -un proceso que es público y que, en 2021, ganó la UTE Campoamor, bajo la dirección del escritor Antonio Agredano, que se impuso a otras dos empresas-. Más allá de la fórmula, García considera que el proyecto directivo “está agostado” y que la fórmula de contratación “genera una continuidad en las decisiones que se toman, sin espacio para nuevas propuestas o enfoques”.

En este sentido, criticó que la gestión actual se apoya demasiado en agencias que promueven a autores basados en criterios de popularidad impulsados por las editoriales, algo que, según ella, desvirtúa el propósito cultural del evento. Además, pone en duda el coste económico de traer a ciertas figuras literarias internacionales, algunas de las cuales, afirmó, pasan desapercibidas a pesar del esfuerzo económico que supone su presencia.

“Hace unos años, Ana Blandiana estuvo en Puente Genil y prácticamente nadie le hizo caso. Ahora, tras recibir un premio, se la presenta como la gran estrella”, comenta García, señalando que estas decisiones responden más a una lógica comercial que a un verdadero interés por la calidad poética -que asegura, no pone en duda en el caso de Blandiana-.

En este ámbito, denuncia lo que considera una “jerarquización” en el ámbito literario cordobés, donde ciertos autores parecen ocupar un lugar privilegiado en comparación con otros. Según García, algunos poetas han sido invitados repetidamente al festival, mientras que otros, a pesar de su trayectoria y relevancia, han sido completamente ignorados.

“Hay poetas cordobeses de gran calidad, como Juana Castro o Paco Gálvez, que casi no tienen visibilidad en Cosmopoética, a pesar de ser referentes de la poesía local. Mientras tanto, otros nombres se repiten edición tras edición”, lamenta la escritora, señalando que este fenómeno responde a un sistema de “castas poéticas”, algo que, en su opinión, va en contra del espíritu de la poesía, que debería estar libre de jerarquías y políticas.

García insiste en que, con esta carta, los firmantes sólo buscan hacer un llamamiento crítico, por lo que piden a otras voces que se sumen a la crítica constructiva. “No tengo miedo a lo que puedan pensar de mí. Creo que la poesía debe ser crítica y cuestionar todo aquello que la limita”, concluye.

Cosmopoética niega que contrate a través de agencias literarias

El director de Cosmopoética, Antonio Agredano, ha respondido a las declaraciones y la carta de estos autores negando, en primer lugar, que la programación del festival se haga a través de agencias literarias. “Eso es totalmente falso. Siempre hablamos con las editoriales. Y desde luego no nos guiamos por novedades. Podemos poner el caso de Irvine Wells, que vino porque llevábamos tres años detrás de él”, explica el escritor.

Agredano también defiende la presencia cordobesa, tanto en la actual edición como en años anteriores. Eso incluye también a algunas de las firmas que han suscrito la carta, ya que Agredano pone como ejemplo que Juana Castro y otras tres autoras cordobesas fueron las protagonistas de la inauguración de Cosmopoética en el año 2020.

Asimismo, sobre la presencia de la narrativa y otras disciplinas como la música en la programación, el director ha defendido que era un compromiso que estaba en el pliego con el que concursaron y ganaron la dirección del festival. “Yo, como director literario, sí quiero abrir el festival a otras voces, no solo a narradores y músicos, también a fotografía, teatro, pensamiento... Es decir a artistas y creadores de un montón de disciplinas. Y a nosotros nos ha parecido que Cosmopoética va a seguir creciendo por ahí”, ha reflexionado Agredano, que ha invitado a los cordobeses y visitantes a que sigan disfrutando del festival.