El Córdoba Patrimonio vuelve a la calma antes de otro test de nivel

Se va acercando progresivamente el fin de la pretemporada para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que este fin de semana dejó atrás una nueva prueba con la disputa de la Copa de Andalucía, que finalizó de manera amarga para los blanquiverdes, al ceder en la final por penaltis ante el Jaén Paraíso Interior. Un subcampeonato que no satisface en absoluto la ambición de la entidad, pero que sí dejó lecturas positivas en cuanto a crecimiento. Y es que la fase de preparación está cumpliendo con las expectativas generadas, y prueba de ello fue, nuevamente, el torneo celebrado en Málaga, donde los blanquiverdes únicamente tropezaron con la escuadra del Santo Reino (sobre el papel, hecha para objetivos mayores) en la tanda de pena máxima.

De este modo, dicho torneo consolida aún más a una plantilla renovada y que sigue asumiendo automatismos. Además, hay que decir que el equipo, junto con las conocidas bajas de los futbolistas presentes en el Mundial con sus selecciones, no pudo contar en la final con el brasileño Kauê, quien está siendo seguramente el mejor de todo el plantel cordobesista en esta pretemporada. El pívot sufrió un percance en el tobillo en la eliminatoria con el Betis y, pese a que pudo terminar la contienda, no saltó a la pista en la final. Y es que el cuerpo técnico, dada la relevancia del futbolista, prefirió no arriesgar y que pudiera recuperarse lo mejor posible para el arranque liguero oficial.

Sea como sea, tal y como ha podido saber Cordópolis de fuentes del propio club, el alcance de la lesión no supone gravedad alguna y en la entidad están tranquilos, por lo que únicamente fue una decisión técnica para evitar riesgos mayores. Asimismo, la plantilla dispondrá ahora de varios días para recuperarse tras dos cruces realmente exigentes, dado que los dos encuentros tuvieron que resolverse en los penaltis, con la carga de minutos que eso supone para los jugadores. Igualmente, el equipo ya venía acumulando una dinámica de entre dos y tres encuentros por semana.

Ahora se puede levantar el pie del acelerador, ya que la planificación actual acontece un solo envite durante los primeros siete días. Así es, el Córdoba Patrimonio se ejercitará con mayor calma, aunque con la mente puesta en el duelo del próximo sábado en el Virgen de la Cabeza frente al Viña Albali Valdepeñas. De ahí en adelante, pues restan dos compromisos contra ElPozo Murcia, ya solo se jugará un choque por semana hasta el inicio de la competición oficial.