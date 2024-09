Kauê, el nuevo califa del Córdoba Patrimonio de la Humanidad

Córdoba tiene un nuevo califa, es de origen brasileño y se viste, como no podía ser de otra manera, de blanquiverde. Reside en un Palacio, el Municipal de los Deportes de Vista Alegre, y es la punta de lanza del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Su nombre es Kauê Pereira de Oliveira, más conocido como Kauê, y no ha podido arrancar con mejor pie su pretemporada con el equipo dirigido por Emanuel Santoro. El pívot carioca, que recaló en la capital cordobesa la pasada temporada, se ha convertido en estas primeras semanas de competición en una de las referencias ofensivas del equipo.

Y es que la exigencia en la Liga Nacional de Fútbol Sala es máxima, pero el Córdoba Patrimonio de la Humanidad logra todas las temporadas recomponerse de las bajas y sacar nuevos brillantes por pulir. En este caso, Kauê llegó a Vista Alegre en enero del 2024, procedente del Atlântico Erechim brasileño. Su adaptación costó varios partidos de ajuste, pero poco a poco, el atacante fue creciendo en importancia para Josan González hasta acabar siendo la punta de ataque referencia del equipo, por delante de otros jugadores de nivel como Guilherme o Muhammad.

Ahora, con la salida de los dos últimos, Kauê se mantuvo como parte del bloque que hereda Ema Santoro de Josan González. Su inicio de pretemporada no pudo ser mejor, anotando un hat-trick en el encuentro inaugural preparatorio, que enfrentó a los blanquiverdes ante el Nazareno FS, y al que golearon por 7-0. Sin embargo, su estado de forma no acabó ahí, ya que siguió viendo puerta un duelo más, este ante el Real Betis, con el que abrió la lata en la que se acabaron imponiendo los blanquiverdes por 3-2.

Y conforme aumentaba el nivel de los rivales, aumentaban las prestaciones del brasileño, que en el primer duelo contra un igual, como era el Viña Albali Valdepeñas, Kauê volvió a ver puerta. El resultado final sería de 2-2, pero las sensaciones serían inmejorables para los blanquiverdes. Finalmente, ya en la Copa de Andalucía, el brasileño, ante el Real Betis, dio una asistencia antes de sufrir una torcedura de tobillo, aunque eso no le impidió mantener su idilio con el gol y fue el encargado de volver a poner por delante (2-1) a los blanquiverdes en el duelo.

Sin embargo, el califa parece haber visto retenida su ansia de seguir demostrando nivel. Apuntaba a ser de la partida, de nuevo, en la final de la Copa de Andalucía ante el Jaén Paraíso Interior, y de hecho fue anunciado como parte del cinco inicial. Sin embargo, pocos minutos antes del inicio del partido, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad anunciaría que, tras no superar sus molestias en el tobillo derecho, no participaría finalmente en el choque. Sin embargo, parece que la lesión no ha ido a más, y Kauê apunta a ser uno de los puntales referencia del equipo en una nueva e ilusionante temporada en Primera División.