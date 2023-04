El marcador de CORDÓPOLIS: Córdoba CF - Deportivo de La Coruña

19:33 h

El Córdoba CF sabe que no puede fallar a partir de esta jornada. La entidad blanquiverde recibe este domingo al Deportivo de La Coruña en busca de una victoria que le acerque nuevamente al play off tras el empate del Celta de Vigo B ante la Cultural y Deportiva Leonesa. En frente tendrá a un conjunto coruñés que no quiere perder la estela con el primer clasificado y pondrá toda la carne en el asador para conquistar un feudo que lleva sin conocer la victoria como local, precisamente, ante la escuadra leonesa.