Kike Márquez: “Hemos conseguido el sueño de una ciudad entera”

El capitán fue el encargado de cerrar el turno de palabra en la sala de prensa de El Arcángel. Llegó el primero, presenció las palabras de Iván Ania y de Antonio Fernández Monterrubio y, por último, fue el que puso el colofón final. Él mismo ha recordado que no tiene “experiencias buenas en finales en casa”, por lo que “esa espinita” también se la ha quitado. Sobre el partido en sí, ha recordado que había “muchos nervios, ansiedad, y encima con ese inicio del partido”, aunque ha aseverado que “lo mejor que nos ha pasado es ponernos 0-1, porque el equipo se ha quitado esa tensión y ahí ha sido el Córdoba todo el año”. “Por suerte luego se ha remontado, ha sido el Córdoba reconocible de todo el año, y hemos conseguido una victoria”.

Ese triunfo, precisamente, ha sido el que ha dado “lo que queríamos, el objetivo de la ciudad, aficionados, vestuario, cuerpo técnico y trabajadores del club”, a los que ha dedicado unas bonitas palabras. Personalmente, para él ha sido “una liberación”, ya que pese a que ha remarcado que no quiere ser protagonista, él vino a Córdoba “con un objetivo”, y el año pasado fue “un año difícil, y desde aquí debo agradecer la confianza de Antonio -Fernández Monterrubio- Juanito, Cámara, Flores y el míster, que desde que recibí su llamada me hizo cambiar de opinión. He disfrutado como un chiquillo todo el año. No os podéis imaginar lo que hay dentro del vestuario, y eso hay que cuidarlo”.

Destacando un momento de la temporada, Márquez se ha quedado con la victoria en Alcoy. “Veníamos de perder con Ibiza, perder en Linares, pero ahí ya la redes sociales, el entorno, muchos comentarios negativos, pero dentro del vestuario confiamos en Don Ania. Creíamos en su mensaje, sus ideas, en todo”, ha explicado el capitán, recordando que sufrieron en El Collao, porque “no fue un partido brillante, pero ganamos y ahí vi que podíamos conseguir grandes cosas”. “Hemos conseguido el sueño de una ciudad entera. Hemos hecho reaccionar a la gente, que venga, que se sume a este tractor, que esté con nosotros y lo disfrute. Es un momento único. Córdoba llevaba muchos años sufriendo y se lo merece”, ha culminado al respecto.

Por otro lado, ya hablando del ascenso en sí, ha explicado que les hubiese gustado “ascender directamente”, pero aunque sea su tercer ascenso, “de esta manera es mejor, es la hostia, increíble. Nos lo merecemos”. Y es que ha querido remarcar que han ido “a todos los campos a ser el Córdoba, reconocible, y este equipo ha demostrado que quiere, que puede, y el Córdoba ha estado en todos los terrenos demostrando que hay un buen bloque, una plantilla enorme y un futuro importante”.