Iván Ania: “El destino estaba escrito y decía que el Córdoba iba a ascender”

Acompañado de todo el cuerpo técnico. Iván Ania se preocupó de que estuviesen todos, absolutamente todos, a su lado para dar la última rueda de prensa de la temporada del ascenso a Segunda División. El entrenador asturiano se mostró tremendamente feliz, pero también orgulloso de un equipo que ha formado una familia, un grupo que se ha levantado tras numerosos golpes a lo largo de la temporada.

Fue sufrido. Y tanto que lo fue. El propio Ania lo ha reconocido, pero también ha recordado que “hay que saber disfrutar sufriendo”, y ha analizado el partido punto por punto: “Hemos empezado el partido sufriendo más de lo esperado, entraron bien y nos costó ajustarnos. Marcaron el gol pero creo que al final de la primera parte y en la segunda mitad fuimos mejores. Ajustamos la presión, y en un centro lateral y en un robo alto, supimos ponernos por delante en el marcador y manejar bien la situación”. Por todo ello, ha aseverado que nadie les ha “regalado nada”, ya que han llegado “al play off siguiendo al Castellón, no nos ha llegado para ser primeros, pero no dudamos”.

“El destino estaba escrito, y el destino decía que el Córdoba iba a ascender”. Así lo ha afirmado el entrenador califal, que ha querido poner en valor “no solo el partido de hoy”, ya que tenían claro “la ilusión que despertamos en la ciudad”, sobre todo en un último mes que ha tenido “un desgaste brutal, pero ha merecido la pena”. “Málaga, Ponferradina y hoy. Son tres actuaciones de la afición irrepetibles, increíbles. No nos dejaron caer en ningún momento, y gracias a ellos estamos en el fútbol profesional”, ha añadido Iván Ania, remarcando la actuación del cordobesismo.

Por otro lado, ha destacado cómo el Córdoba se ha levantado de los golpes del partido “con tranquilidad”, ya que “ni un gol a favor te da la eliminatoria, ni uno en contra te la quita”. Así, poniendo como ejemplo la eliminatoria entre Nàstic y Málaga, el preparador asturiano ha explicado que hay “momentos del partido”, y que “no pasa nada, sabíamos que íbamos a hacer el gol”, ya que sabían que “en centros laterales sufrían”, y considera que han “gestionado muy bien las emociones”, y han sido “justos vencedores de esta eliminatoria”.

En el descanso, las palabras de Ania fueron pocas, pero contundentes: “teníamos que seguir. Había que ajustar la presión, pero había que seguir”, y así, considera que “en la segunda parte estuvimos increíbles, no les dejamos llegar a nuestra área, y Marín no tuvo que intervenir”. Un poco antes, en la previa del partido, les recordó lo importante, que habían conseguido ser “dos cosas: un equipo y una familia”. Y lo importante para él es que “conseguimos las dos cosas”, ya que fueron “un equipo dominador, que transmite, que engancha a la gente por su valentía, por sus ganas de ir a por los partidos”.

Y es que ha explicado que “como familias, hay familias de sangre, y familias que se forman por vínculos”, y “hoy era un día en el que esa familia tenía que celebrar algo como este ascenso. Somos no solo jugadores y cuerpo técnico, sino que somos todos la familia del Córdoba, y tenemos que estar todos felices y muy contentos”. Además, ha señalado como la clave el “espíritu ganador del equipo”, ya que han ido “a todos los campos a ganar”, son “el mejor visitante del a categoría, y eso habla del espíritu ganador”. “Nos hemos sobrepuesto a los golpes como el mal inicio, la situación de Álvaro Prieto, que si te soy sincero, cuando eso sucedió sabíamos que íbamos a ascender. Lo de Gudelj fue un golpe durísimo, y casi ni nos hemos acordado de que hemos perdido a uno de los mejores centrales del a categoría. La madre de Toril. El destino estaba escrito, y creo que somos muy merecedores de este ascenso”, ha recordado.

Por último, también ha subrayado que estaban “muy centrados en intentar conseguir el ascenso”, ya que “no haberlo conseguido no hubiese sido un fracaso, pero sí una decepción”. “Todos queríamos ese ansiado ascenso. El año que viene, si no lo hubiésemos conseguido, hubiera sido un año muy difícil porque se habría comparado con este año, y hubiese sido complicado igualar los números”, ha enunciado, culminando con una gran frase: “solo tenía una cosa en la cabeza, y era ascender. Como dije durante todo el año, este equipo es una familia, un equipo ganador, y se ha demostrado durante los 42 partidos de la temporada”.