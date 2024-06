Las notas blanquiverdes del Córdoba CF - FC Barcelona B

El Córdoba CF es de Segunda División. No hay más. No hace falta explicar nada más. La entidad blanquiverde retorna al fútbol profesional cinco años después de caer a Segunda División B y lo hace derrotando al FC Barcelona B en El Arcángel para el delirio de toda su afición. Un partido que no fue nada fácil, menos aún en la primera mitad, donde los blaugranas sometieron a unos califas que se rehicieron en la segunda y consiguieron la ansiada promoción en el play off. Es por ello que estas notas están un poco -solo un poco- supeditadas a la consecución del objetivo.

Carlos Marín: 10

Salvó a los blanquiverdes en la primera acción del partido y puso cordura desde los saques de puerta. Nada que objetar. De los mejores de la temporada.

Albarrán: 10

Un jugador que estuvo todo el rato marcando a Unai. La primera se fue, pero las siguientes no pudo. Tremendo el trabajo defensivo.

Adrián Lapeña: 10

El jefecito de la defensa. Si es que debe ser ese su mote. Salvó al Córdoba CF de dos ocasiones que podrían haber sido gol de una manera clara. De diez y no solo por el ascenso.

Mati: 10

Se consagró como el segundo mejor central de la plantilla a base de esfuerzo y trabajo. Sigue teniendo unas desconexiones que pueden costar caro, pero qué más le vas a pedir cuando empezó la temporada en Tercera RFEF.

Calderón: 10

Tuvo un error que costó el tanto de Héctor Fort. Su confianza parecía decaer, pero nada más lejos de la realidad. Autor del centro que acabó en el primer tanto de Alberto Toril.

Diarra: 10

No se sabe si fue su último partido con el Córdoba CF, pero qué rendimiento. El que sostiene el juego de un cuadro blanquiverde que lo necesitó y lo encontró.

Isma Ruiz: 10

Se calentó justo después del segundo gol de Alberto Toril y no vio la roja por poco. A pesar de ello, se ganó el puesto de titular y con total merecimiento.

Carracedo: 10

Recuperó en la segunda parte esa chispa que le faltó en partes cruciales de la temporada. Ahí es donde más lo necesitaba un Córdoba CF que encontró velocidad por su banda.

Kuki Zalazar: 10

Trabajo, trabajo y más trabajo. La labor que no se ve y que tanto necesitaba un Córdoba CF que debía igualar la marca en el mediocampo para crecer. Y lo hizo.

Adilson: 10

AdilShow. Crea peligro solo con tener la pelota en sus pies, pero es que al espacio es uno de los mejores extremos de la categoría. Siempre encimado por doble marcaje.

Alberto Toril: 20

Un diez por cada gol. Es el que más se peleó en la ida y con sus tres goles en el total de la eliminatoria le ha dado el ascenso al Córdoba CF.

Banquillo

Antonio Casas: 10

El jugador cordobés que necesitaba esta plantilla. Todo orgullo y coraje a pesar de no tener protagonismo en la final del play off. Suma y mucho.

Kike Márquez: 10

El capitán de este barco que jamás se desvió de su camino. Es de los que más merecen esta alegría.

Iván Rodríguez: 10

Vale para todas las posiciones y siempre cumple. El parche de un Iván Ania que le metió en el extremo para dar veteranía cuando más lo necesitaba el partido.

Simo: 10

El refresco que siempre cumple. Venía de ser titular indiscutible y supo su rol desde el primer momento. Trabajador.

Álex Sala: 10

De los mejores centrocampistas en cuanto a calidad de toda la categoría. Tanto Diarra como Isma Ruiz le han pasado en la carrera por la titularidad, pero también dio un paso adelante desde el banquillo.

Entrenador

Iván Ania: 100

Lo hizo. Consiguió darle la vuelta al marcador desde el banquillo a través de unos ajustes tanto en el parón por hidratación como en el descanso. Segundo ascenso a Segunda División desde Primera RFEF. Piedra angular por el proyecto.