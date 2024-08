Iván Ania: “Hay que valorar el punto por cómo se ha puesto el partido”

Con un regusto final más dulce de lo esperado compareció Iván Ania en sala de prensa, recalcando que el partido, en su tramo final principalmente, había sido un “vaivén de emociones”, ya que “lo tenemos ganado, lo tenemos perdido y acabamos empatando”, ha precisado el técnico sobre el punto obtenido por el Córdoba CF frente al Burgos, en un duelo en el que los califas se adelantaron primero y se vieron remontados por su rival a raíz de la expulsión de Lapeña.

Al final, el resultado fue de 2-2, uno que, a juicio de Ania, “de los cuatro goles, tres son errores y en esta categoría sabemos que los errores te penalizan”, al tiempo que ha explicado que en la primera mitad “defensivamente concedimos demasiado”, pues daba “la sensación de que en cada llegada nos generaban peligro”, pese a que “tuvimos alguna ocasión para ponernos por delante”.

Ya tras el paso por vestuarios, debido a “un error de ellos nos ponemos por delante”, aunque “todo cambia con la expulsión”. Por tanto, “hay que valorar el punto porque lo teníamos perdido y hemos conseguido empatarlo. En la primera parte creo que fuimos dominadores, pero sí había alternativas para los dos equipos; y en la segunda no veía peligrar el resultado, hasta esa expulsión. Fue un vaivén de sensaciones”.

Así las cosas, Ania resalta que hay que “valorar el empate”, puesto que “tan importante como ganar, viendo cómo se puso el partido, era conseguir ese punto. El error en esta categoría te penaliza”.

Igualmente, el preparador blanquiverde ha sido preguntado por el papel de Casas, autor del primer tanto, el cual “más allá de cómo ha sido el gol, hay que meterlo, lo ha metido, y eso le va a dar confianza y le va a ayudar. Es un jugador que se deja la piel en cada entrenamiento, en cada partido y espero que los pitidos que escuché se conviertan en aplausos con el gol”.

Finalmente, el técnico también se ha referido a Marvel, quien aún no está anunciado por el club, pero que ha estado presente en las gradas del estadio. “Lo normal es que no hable de jugadores que no están anunciados, pero la evidencia es la evidencia. Es un jugador muy rápido y que nos dará cosas que no tenemos”, antes de apostillar que Adilson, en una primera exploración, “tiene el tabique roto” e iba de camino del hospital para hacerse nuevas pruebas.