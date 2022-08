Germán Crespo: “No vamos a poder contar con todos los jugadores que quisiéramos”

Un nuevo envite se configura ya en el calendario del Córdoba CF en lo que a amistosos respecta. El plantel blanquiverde regresa a El Arcángel donde se va a medir al filial del Villarreal en un nuevo duelo de alto nivel para los de Germán Crespo, al tratarse de un adversario de Segunda División. Un choque que se celebrará este miércoles a partir de las 21:30. De este modo, el propio preparador granadino afronta “otro partido más de pretemporada” en el que el propósito de la plantilla califa es “intentar seguir mejorando conceptos”, después de un arranque de pretemporada con altibajos, que se ha saldado con triunfos ante Granada y UD Almería, y una ajustada derrota frente al Sevilla Atlético.

Con todo, la mayor preocupación recae en la enfermería, donde el plantel cuenta con cerca de una decena de jugadores que arrastran molestias, tales como José Alonso, Ekaitz Jiménez, Calderón o José Cruz. Eso sí, todo apunta a que el técnico recuperará para la cita ante el cuadro castellonense a otros como Willy, Gudelj o Álex Bernal. Sea como, “no vamos a poder contar con todos los jugadores que quisiéramos, sobre todo para el reparto de minutos”, ha especificado el técnico, que ha hecho hincapié en el que la idea pasa porque “la gente participe 60 y 30”, aunque “si es verdad que vamos a recuperar esta semana a algún jugador pero no todos los que nos gustaría”.

Sea como sea, el Córdoba CF buscará “seguir mejorando conceptos, no cometer errores, que el equipo dentro del campo le dé el criterio que queremos darle durante toda la temporada y a intentar lo más importante, que no tengamos lesiones tontas, a no ser que sean sobrecargas, que es lo típico ahora en pretemporada”, subrayando Crespo que “volvemos a nuestro estadio” y “nos gustaría irnos con buenas sensaciones y si puede ser ganar el partido pues mejor”.