Germán Crespo: “Hemos leído muy bien el partido”

Este Córdoba CF va en serio y esta victoria ha sido una nueva demostración de ello. La entidad blanquiverde cayó al cuarto escalón del fútbol español hace dos temporadas y, desde entonces, no ha parado de cosechar éxitos deportivos. Tras levantar la Copa RFEF y el título que le acreditaba como campeón del Grupo IV de Segunda RFEF, la escuadra dirigida por Germán Crespo tenía que plasmar sobre el terreno de juego su preparación para esta nueva Primera RFEF y no está decepcionando. El último triunfo conseguido ante el Celta de Vigo B hace que el club califal enlace victorias que le alzan a la primera posición del Grupo I. Por ello, el técnico Germán Crespo ha alabado el esfuerzo que sus chicos han desplegado sobre el terreno de juego del Estadio Municipal de Barreiro.

Un ritmo imparable

En primera instancia, el nazarí ha realizado un análisis del partido donde se ha mostrado satisfecho por el partido “completo” de su equipo. “El resultado debería haber sido más amplio, pero el fútbol ya sabemos cómo es, cuando perdonas puedes pagarlo. No ha sido así porque llevábamos un marcador amplio. Salvo esos minutos donde hemos encajado un gol que era evitable porque tenemos que estar las marcas individuales más metidos como hemos hablado durante la semana y nos ha llegado ahí el gol. En la segunda parte hemos generado para haber matado el partido mucho antes y cuando no es así, pues al final tienes el riesgo de que se te vaya algún punto en los últimos minutos”.

Por otro lado, el preparador granadino ha relatado que los jugadores que salen del banquillo quieren “hacer su gol o hacer alguna ocasión” y eso, a veces, “lleva al error”, aunque “Fuentes nada más salir ha tenido el balón al palo, Casas ha tenido una solo que el defensor le ha metido la puntera, De las Cuevas ha tenido otra...”. “Hemos buscado con los cambios esa frescura que tenemos en los últimos minutos de los partidos y que hace que consigamos los resultados que estamos teniendo. Hoy no la hemos metido, pero en esa ocasión era evitable con el gol suyo que ha rematado el jugador libre de marca y no le podemos dar esa opción al rival porque se te puede ir un partido, aunque no haya sido hoy el caso”.

Entretanto, la disposición táctica no ha sorprendido en exceso a un Germán Crespo que preparó diferentes esquemas que solía desplegar un Celta de Vigo B que sabía el peligro que entrañaba su rival. “Juegan contra el líder, reciben a un equipo que en las dos primeras jornadas había hecho siete goles y viendo los jugadores que tenemos en banda, querían taparnos ofensivamente. Los filiales hay que darle su tiempo, pero es un equipo que propone, que quiere jugar desde atrás. A veces comete errores, eso también lo habíamos comentado, pero la propuesta de juego y cuando asimilen lo que quiere el míster, este equipo tiene margen de mejora”.

Por su parte, el técnico nazarí ha alabado el trabajo que sus chicos han realizado sobre el césped de Barreiro, incluso mejorando el nivel mostrado durante el pasado fin de semana. “Hoy no hemos permitido que el rival consiga ocasiones. Hemos leído muy bien el partido. El otro día contra el Fuenlabrada nos pasó lo mismo, pero no dominamos tanto el partido y no tuvimos tanto peligro en los contragolpes. Hoy en las transiciones defensa-ataque hemos estado muy bien, aguantando bien al equipo y eso quiere decir mucho de estos jugadores porque no son solo los conceptos ofensivos, sino que los defensivos también”, ha explicado un Germán Crespo que ha resaltado la labor de Kike Márquez. “Es un jugador que ahí está. Está demostrando los ascensos que lleva en su trayectoria y cuando se nos puso a tiro pues no lo pensamos. Son caprichos de esto y por su trayectoria debería haber jugado más temporadas en Segunda División”, culmina.