El Córdoba CF pasa página en el mercado y fija su foco en las renovaciones

“Tenemos que seguir trabajando”. Con esas palabras aventuró Antonio Fernández Monterrubio el futuro extradeportivo del Córdoba CF, que no para una vez culminado un mercado de invierno que ha dejado buenas sensaciones y del que salen, en palabras del CEO cordobesista, con “mejor equipo del que había en el mes de diciembre”. En este sentido, una vez hechos los movimientos de salida y entrada en la plantilla, ahora llega el turno para las retenciones de cara a los próximos cursos. Se lleva hablando varios meses de los futbolistas que finalizan contrato el próximo 30 de junio y que desde este mes de enero ya están pudiendo negociar su futuro deportivo con otros clubes. Los casos más significativos son los de Diarra, Carlos Marín, Simo y Calderón, los cuales, según ya se contó en este periódico en el mes de diciembre, tendrían sobre la mesa ya diversas ofertas de renovación por parte de la entidad califa.

Son los cuatro focos sobre los que tiene puestos sus ojos la comisión deportiva cordobesista, una vez asegurado el futuro del plantel. “Ahora vienen las renovaciones, pensar en la próxima temporada con dos escenarios abiertos, eso es lo que viene ahora”, indicó Monterrubio en la rueda de prensa de balance del mercado invernal, aludiendo a esa doble posibilidad del Córdoba CF de estar el próximo año de nuevo en Primera RFEF o en Segunda División, que es el objetivo principal de la entidad. “Las propuestas de renovación están”, recordó el CEO, admitiendo que cree que “alguna se va a completar próximamente. Esperamos el plazo oportuno y desde ahí empezaremos a tomar decisiones”, aunque “estamos seguros que nos van a ayudar a conseguir el objetivo”.

Igualmente, sobre ese proceso de negociación, expuso que se bajaran “todos los escenarios con el jugador (Segunda o Primera RFEF). Cuando se firma un contrato, tienes que marcar todas las posibilidades. Tienes que marcar salarios dependiendo de la categoría, cláusulas de salida por diferentes circunstancias, todas esas opciones se negocian. Todos los escenarios tienen que estar plasmados en el contrato”.

Iván Ania, sin oferta pero con renovación automática

El otro caso importante del plantel sería la continuidad o no del cuerpo técnico. El técnico asturiano firmó por una temporada, aunque, de momento, el devenir del equipo está en camino de los objetivos fijados. “Estamos contentísimos con el trabajo que está haciendo. Tampoco nos sorprende, es la persona idónea para llevar el grupo”, subrayó Monterrubio, que a su vez admitió que “tiene una renovación automática en caso de conseguir el objetivo”, que no es otro que el ascenso. Eso sí, de no lograrlo, su continuidad estaría en el aire. Sea como sea, “hablamos a diario, pero no hemos tratado ese tema. Cuando dos partes están cómodas, no hace falta hablar demasiado. Estas cosas a mitad de temporada distraen a todos”, apostilló.