Monterrubio, “satisfecho” tras un mercado del que salen con “mejor equipo”

El Córdoba CF ha querido sacar a colación pública sus conclusiones tras el cierre del mercado invernal, que se resolvió finalmente con dos operaciones de entrada para los blanquiverdes, como fueron el fichaje de José Antonio Martínez y la cesión de Álvaro Leiva. En este sentido, Antonio Fernández Monterrubio y Raúl Cámara han comparecido en sala de prensa para tratar la resolución de dicho mercado, agradeciendo el CEO cordobesista en primer lugar el “desplazamiento masivo” de la afición a Linares, pidiendo a su vez disculpas por los incidentes que ocurrieron en la grada al principio, ante los cuales “pediremos explicamos” y felicitando al cuerpo técnico y a la plantilla por “los resultados en la primera vuelta y este final del mes de enero”, ya que “estamos en la línea que habíamos marcado” y “tenemos máxima confianza en la plantilla para conseguir los objetivos propuestos y los datos nos van dando la razón”.

Con todo, sobre el mercado en sí, ha hecho hincapié en que considera que tienen “mejor equipo que en diciembre” y que “en agosto”, puesto que “somos un equipo versátil, con alternativas, el mister está muy contento. Hemos tenido problemas con los centrales y Mati (Barboza) lo ha resuelto con solvencia”, además de que “el ambiente del vestuario es magnífico”. Por tanto, Monterrubio subraya que “hemos reforzado las posiciones prioritarias con las que salíamos al mercado”, pese a que “hemos estado atento a otras posiciones, pero no somos de traer jugadores por traer. Para traer a alguien de relleno, preferimos a un chico de la cantera, que están demostrando dar un rendimiento optimo. Si hay algo que mejore la plantilla, vamos a por él, pero sino pensamos en la cantera”.

En otro orden de cosas, ha querido puntualizar las dos ‘salidas’ que se han producido, la de Christian Delgado y la de Gudelj, remarcando en contraposición las “dos entradas, la de Martínez y Álvaro Leiva, así como Mati Barboza, que ha sido una irrupción bastante importante en el equipo”. Además, esperan pronto la vuelta de Adri Castellano, por lo que desde la entidad se realza que la plantilla “no es tanto corta”. “Con Mati podríamos decir que somos 22”, lo que “tiene más ventajas que inconvenientes, todos se sienten importantes, están enchufados, la gestión del vestuario es más fácil, el grupo está más unido y la irrupción de la cantera es más sencilla”.

Sea como sea, “estamos muy satisfechos del mercado que hemos hecho, ha sido un mercado duro, de los 31 días de mercado, sobran 28 porque todo se mueve en cuatro días y vuelvo a lo mismo, estamos en Primera RFEF”, aludiendo a ese proceso de cascada que se produce desde el mercado internacional hasta la tercera categoría nacional. Además, ha reconocido que no había ninguna pretensión frustrada, mencionado de nuevo el nombre de Fede Vico, con el que ha vuelto a hablar.

Y de ahora en adelante, “pensamos en seguir ganando partidos. No renunciamos a nada. Sabemos que está difícil (ascenso directo), pero la renuncia no existe. Si no llegamos a la primera posición, pensamos en estar en las mejores condiciones para afrontar el play off”.

Ofertas de salida

El CEO cordobesista ha desvelado igualmente que “al menos seis o siete jugadores han recibido ofertas para salir y todos están hoy con nosotros”, lo cual “es un dato bastante relevante”, remarcando a continuación que “la marca Córdoba nos ayuda muchísimo a traer jugadores, somos una marca referente y diferencial en la categoría, pero estamos en Primera RFEF y eso nos limita, porque el perfil al que queremos acceder es el jugador de Segunda A, y muchos jugadores priorizan Segunda a Primera RFEF, y eso está muy encima de lo económico”.

Juventud e importancia del filial

“Tenemos ocho o diez jugadores del filial en dinámica del primer equipo en diferentes momentos, seis han debutado”, ha expuesto Monterrubio, subrayando que “de los equipos que estamos en play off de los dos grupos, en este momento, doblamos en jugadores que han debutado”, además de que “tenemos una edad media de 25,5 años, somos el segundo equipo más joven de los que estamos en play off ahora mismo”.

Sobre el caso de Mati, ha querido indicar que “él sigue teniendo ficha del Córdoba B. La idea con los chicos del filial es que jueguen. Si no pueden jugar con el primer equipo porque Iván decide que lo haga otro, pues jugará con el B”, mientras que Raúl Cámara ha afirmado que “ha demostrado que está a un nivel alto y que puede competir por un puesto. El día que Iván le vuelva a dar la oportunidad, creemos que estará mejor preparado si sigue compitiendo con el filial”.

La demora de los fichajes

Otro de los temas recurrentes que ha tenido la rueda de prensa ha sido la tardanza a la hora de concretarse los fichajes, partiendo de que uno llega sin equipo desde Estados Unidos y el otro es una cesión que se conocía previamente. Así, Monterrubio explica que “Martínez estaba sin equipo porque había terminado la MLS”, destacando que “era capitán en Dallas” y que “tenía muchas ofertas con bastante más dinero y de superior categoría, pero eligió el Córdoba y estamos encantados”, al tiempo que “Leiva no viene de una gran temporada, pero si miramos la temporada que están haciendo muchos de nuestros jugadores y lo que hicieron el año pasado, pues no es igual. Depende de muchos factores. Al final son los momentos, todo se mueve en cuatro días en nuestro mercado”.

Y es que, “que se concrete el último día, no significa que nos pongamos ese día por la mañana a fichar. Eso lleva su evolución”, ha insistido, mientras que Cámara ha remarcado que “Martínez hemos conseguido hacerlo porque hemos esperado hasta el final. Barajamos otras alternativas, pero no nos convencían”, especificando que “no ha sido opción al principio de mercado, porque tenía ofertas de Segunda, no le convencieron y esperamos nuestro momento. Antonio le conocía personalmente y eso era fundamental”.

Por último, “el caso de Leiva era una operación a tres. Estaba cedido en Osasuna, el Madrid tenía que volver a cederle, y también tenía muchas ofertas, las cosas no se hacen tan rápido. El Madrid pagó una cantidad importantísima por este jugador, a nosotros viene a coste cero”, añadió el CEO.

Remanente y refuerzos en otras posiciones

“Lo económico condiciona, pero no es la razón de las dos incorporaciones que hemos hecho y de que hubiera podido llegar una tercera incorporación el último día. Ese remanente seguía estando. No nos hemos sentido condicionados por no haber podido llegar” y “si no hemos pagado por jugadores es porque no lo hemos visto razonable”, ha afirmado Monterrubio, quien también ha sido cuestionado sobre el debate existente en la idea de firmar además un lateral izquierdo y otro delantero.

Sobre la primera demarcación, ha detallado que disponen de “tres alternativas: la incorporación de Adri, que puede hacer dos posiciones; hemos traído un central zurdo que ha hecho de lateral izquierdo tanto en MLS como en Granada; y tenemos un chico en el que tenemos depositadas muchas esperanzas, que es Álex López”, mientras que de la delantera han considerado “hacer algún movimiento pero no hemos visto nada que mejorara lo que tenemos en la plantilla. Consideramos que estamos bien cubiertos”.