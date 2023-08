Un bisoño Córdoba CF sucumbe ante el Sevilla Atlético

Escenario extraño al que se enfrentaba el Córdoba CF en el tercer partido de preparación en su particular pretemporada, cuarto si se cuenta el duelo que tuvo lugar de manera informal en la Ciudad Deportiva ante el filial. Y extraño porque, hace apenas unas horas, los blanquiverdes estaban disputando otro duelo, el de presentación ante su público, con motivo del I Trofeo Puertas de Córdoba, ante el Cádiz CF de Primera División. Caerían derrotados los blanquiverdes en penaltis, pero, menos de doce horas después, tendrían la posibilidad de enmendarlo con un nuevo partido, este ante el Sevilla Atlético, en el estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva Juan Ramón Cisneros.

Con tan pocas horas de descanso, como era previsible, Iván Ania decidió alinear a su equipo 'B', conformado por nueve futbolistas del filial, Lluís Tarrés y Adilson. El ritmo se tornó bajo desde un principio, con ambos equipos tanteando al rival y sin acercarse con peligro a las áreas. Sin embargo, con el paso de los minutos, el partido se fue abriendo, estableciendo los locales un contundente dominio. Así, en el ocho de partido, Isaac Romero pondría por delante al Sevilla Atlético después de varios minutos intentándolo. El ariete hispalense, que ya anotaría contra el Córdoba CF en aquél primer duelo ante el primer equipo del Sevilla, aprovechó un buen balón al hueco para, frente a Lluís Tarrés, sacarse un potente chut de la chistera que acabaría en el fondo de las mallas, colocando así el 1-0 merecido.

El gol dio alas al filial hispalense, que comenzó a sentirse más cómodo sobre el terreno de juego basando su juego en dos inspirados Carlos Álvarez e Isaac Romero, que se echaron el equipo a las espaldas. Así, en esta ocasión, al trece de duelo, sería el '10' hispalense el que tendría en sus botas el 2-0, aprovechando una rápida contra y un buen balón de Isaac que no aprovechó el mediapunta. Sufrían los de Iván Ania, que tendrían que esperar hasta el minuto 21 para gozar de su primera ocasión, en una jugada en la que Paco logró llevarse el balón tras una serie de rebotes, pero su chut, flojo, fue detenido por Matías Árbol.

Apenas un minuto después, llegaría una jugada que podría haber definido el duelo. En primera instancia, Paco probó desde fuera del área a Matías, que respondió dejando un rechace aprovechado por Rubén García. En su salida, cometería penalti sobre el jugador blanquiverde. Sin embargo, Adilson, desde los once metros, se encontraría de nuevo con la respuesta del portero del Sevilla Atlético, que detendría bien abajo. Pese al fallo, el Córdoba CF despertaría, y gozaría de dos ocasiones, para Óscar y Paco, pero ambas desde la frotnal y sin mucho peligro. Finalmente, la última ocasión de la primera mitad sería para los locales, en una doble oportunidad, primero para Capi tras un gran pase de Carlos Álvarez, y segundo para Pablo Pérez, que desbaratarían Lluís Tarrés y Adri Castellano bajo palos, respectivamente.

Tras el paso por vestuarios, los pupilos de Iván Ania saldrían al terreno de juego dispuestos a voltear la contienda y, al menos, anotar un gol que equilibrase al marcador. Apenas tres minutos tras la reanudación tendría Adri Castellano la oportunidad en su testa, pero un remache de última hora de Matías Barboza haría que el tanto fuese anulado por fuera de juego. Sin embargo, una buena presión blanquiverde en la jugada posterior acabaría con el 1-1. La salida de balón del Sevilla Atlético sería errática, y Rubén Fernández robaría un balón que caería en las botas de Paco. Este no dudaría en centrar para encontrar a un Óscar Jiménez que, sin oposición batiría a Matías para hacer el 1-1.

Poco a poco se animaría el duelo, con ocasiones para ambos conjuntos y cambios en ambas escuadras para refrescar las piernas. En el 52, tendría Óscar Jiménez la oportunidad de hacer el 1-2, pero su remate se marcharía desviado. Poco después, el protagonista sería Lluís Tarrés, que se sacaría de la chistera una buena mano arriba para mandar a córner el cabezazo de Luís Hormigo. Y, si en esa ocasión el cabezazo fue de Hormigo, la siguiente ocasión la firmó Mati, también con sus testa, que remató excesivamente cruzado. Pese a los cambios, la presencia de jugadores del Córdoba B seguía siendo nutrida.

Finalmente, el Sevilla Atlético sería el que se volviese a poner por delante, aprovechando su remozado once, donde Musa logró marcharse en velocidad de Adrián Vázquez para ceder raso a Santisteban. No llegaría a rematar el ariete, pero el rechace le caería a Zarzana, que no sin dificultad, batiría a Lluís Tarrés parar hacer el 2-1. Pese a la entrada de Antonio Casas, Simo o Calderón, el Córdoba CF seguía siendo incapaz de incomodar a un Sevilla Atlético muy seguro de sus acciones. El cansancio haría cada vez más mella en un conjunto califal que acusó el jugar ayer mismo contra el Cádiz CF, y no sería capaz de intimidar en exceso a la zaga blanquiverde.

Así, con la única presencia de Casas, Simo, Adilson y Calderón como jugadores del primer equipo, el Córdoba CF finalmente acabaría cayendo contra el Sevilla Atlético, acumulando así la tercera derrota en esta pretemporada tras caer contra Sevilla FC y Cádiz CF. Los blanquiverdes siguen sin vencer en este período preparatorio, habiéndose impuesto solo al Córdoba B en un partidillo simulado en la Ciudad Deportiva blanquiverde. Los de Iván Ania tendrán la oportunidad de redimirse en tan solo unos días, el próximo miércoles 9 de agosto, en el duelo que tendrá lugar en el Estadio Romano José Fouto ante el Mérida, equipo esta vez sí de su categoría, la Primera RFEF.