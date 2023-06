Bernardo Cruz celebra el ascenso del Recreativo de Huelva con una bufanda del Córdoba CF

Una vez más, lleva los colores y el escudo del Córdoba CF allá por donde va. Un cordobesista más y el que siente todo lo que significa ser blanquiverde como el que más. No son pocos los cordobeses que han renegado de sus raíces cuando han podido consolidarse en la élite de este deporte, pero hay casos en los que la institución califa sigue siendo lo primordial e incluso protagonista defienda el escudo que defienda. Esta vez, Bernardo Cruz se acordó del Córdoba CF tras conseguir el ascenso a Primera RFEF con el Recreativo de Huelva y portó una bufanda blanquiverde en la celebración después de doblegar al Cacereño.

En primera instancia, el cordobés Bernardo Cruz dejó la disciplina del Córdoba CF el pasado verano después de alzarse con la promoción directa a Primera RFEF, por lo que ha sido el segundo ascenso consecutivo a la categoría de bronce del fútbol español. Esta vez, el zaguero califal lo ha conseguido defendiendo la camiseta de un Recreativo de Huelva que está escalando poco a poco entre las divisiones de este deporte a nivel nacional después de caer hasta el quinto escalón hace dos temporadas con la última reestructuración realizada por la Real Federación Española de Fútbol en el fútbol modesto.

Esta temporada, Bernardo Cruz se volvió en un fijo para la zaga del conjunto dirigido, curiosamente, por otro excordobesista como es Abel Gómez. Aun así, una serie de lesiones no le ha permitido tener continuidad en el ecuador de la campaña regular, aunque sí que ha llegado en un momento de forma excelente para un play off que ha finalizado siendo titular en la gran final ante el Cacereño. Después de un disputado 0-0 en la ida, el Recreativo de Huelva debía empatar o ganar para doblegar a un conjunto extremeño que finalmente no pasó del empate en el encuentro disputado en un Nuevo Colombino que estalló de júbilo. En la celebración, Bernardo Cruz volvió a demostrar su amor por el blanco y el verde y portó una bufanda del Córdoba CF. Uno de los guerreros califa que volverá a la categoría de bronce del fútbol español.