Bellido, con respecto al Córdoba CF: “Hay que valorar las cosas en su justa medida y no llegar a situaciones que rozan la violencia”

Las reacciones siguen sucediéndose y esta vez ha tocado a un organismo público que está viendo como el principal club de la capital califal está deshaciéndose conforme las jornadas van pasando. El alcalde José María Bellido ha atendido a los medios de comunicación para analizar los asuntos de actualidad política en la calle Sagunto y el Córdoba CF ha sido el protagonista en la recta final de su intervención. De hecho, el dirigente del Ayuntamiento de Córdoba ha lamentado la situación deportiva del club blanquiverde y ha apelado a la afición a ayudar “entre todos” para que la situación se mejore.

De hecho, el máximo representante del Consistorio cordobés ha querido extender su discurso debido a los altercados producidos en los aledaños del Estadio El Arcángel al finalizar el encuentro que disputaron el Córdoba CF y el Racing de Ferrol donde los blanquiverdes sucumbieron ante el cuadro gallego. “”Como aficionado es triste y yo soy un aficionado más. No nos gusta ver a nuestro equipo en una racha tan negativa, pero también creo que debemos valorar las cosas en su justa medida y sobre todo no llegar a situaciones que rozan la violencia. Yo creo que al final esto es un deporte. Tampoco nos olvidemos. En el deporte unas veces se gana, otras se pierde. Lo importante es sentir tus colores, defenderlos con orgullo y alegrarnos cuando ganas“.

Siguiendo con este hilo argumental, el alcalde de Córdoba ha explicado que no le parece “razonable” ni “sensato” algún que otro comportamiento debido a que hubo gente que “tuvo que salir escoltada por la Policía Local y Policía Nacional”. “Yo creo que eso no es bueno para el equipo tampoco porque la situación no contribuye a mejorarla sino a empeorarla. Yo entiendo la pasión pero hay que ser un poco frío y contar hasta diez, contar hasta cien, contar hasta mil, si hace falta. Tenemos que sumar todos juntos”. Por otro lado, José María Bellido ha aclarado que ha visto al Córdoba en “situaciones buenas y malas” como el “ascenso a Primera” o “bajar a la última categoría”, por lo que “todo pasa”.

Además, el dirigente del Ayuntamiento de Córdoba ha querido quitarle importancia a la crisis deportiva que está actualmente pasando el Córdoba CF, debido a que “no hay situaciones que vengan para quedarse”. “Todo evoluciona y lo que tenemos que seguir es remando juntos. Igual que pasan directivas, pasan entrenadores y pasan jugadores, y esas rachas buenas y malas siempre van a estar. Tenemos que sumar todos para que la tendencia sea positiva: que resolvamos la situación del estadio, que ayudemos a que los jugadores su única preocupación sea salir al campo, hacerlo lo mejor posible y ayudar entre todos a que se mejore”.

La cesión de El Arcángel no ha avanzado

Al ser preguntado por la cesión del estadio, José María Bellido ha explicado que sigue “en la misma situación” y que el Ayuntamiento se encuentra en continua comunicación con el Córdoba CF. “En el momento que nos presenten ya esa iniciativa urbanística pues le daremos curso. Confío en que ellos lo harán en muy poco tiempo y te confirmo que además las relaciones son excelentes. Es decir, que estamos en pleno contacto. Yo mismo les pregunto: ”oye, ¿cuándo lo vais a presentar? ¿Cómo lo lleváis? Y me dicen que ya está. Está ultimándose“.