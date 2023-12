La batalla de los significados

“La victoria está reservada para aquellos que están dispuestos a pagar su precio”, “no hay nada imposible para aquel que lo intenta”, “sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”, “vine, vi, conquisté”. Todos estos refranes o frases míticas que se han quedado instauradas en la sociedad actual después de un contexto bastante épico traen consigo una serie de mensajes que cada cual puede interpretarlo de una manera distinta. “El Córdoba se ríe con la boca partida, la sangre manando, los dientes rotos, los ojos hinchados... no se cae”, tal y como la cita que este periódico sacó a la luz en febrero de 2017, justo cuando el primer equipo califal marchaba en Segunda División, pero a tan solo un punto de distancia con el descenso a la categoría de bronce del fútbol español, división en la que se encuentra a día de hoy pero con un claro mensaje, limpiarse la sangre de años atrás para poder sobreponerse a todas las batallas perdidas en un pasado reciente.

Y es que el golpe en la mesa definitivo puede llegar este mismo sábado, ya que el Córdoba CF abrirá las puertas de El Arcángel para recibir al CD Castellón, líder del Grupo II y uno de los mejores equipos de toda la categoría, si no es el mejor a día de hoy. No hay nadie que replique su juego y con tan solo dos derrotas comanda la tabla clasificatoria, pero el plantel que más está en forma de todo el fútbol español actualmente es un conjunto blanquiverde que quiere refrendar su dinámica positiva consiguiendo su quinta victoria consecutiva, incluyéndose así en la pelea por las dos primeras posiciones de la clasificación. Aun así, no será nada fácil, porque un empate también sería un digno resultado, pero una derrota le alejaría hasta los once puntos del liderato, por lo que esta es una batalla que contrae muchos significados en sí.

Ahora bien, Iván Ania no tendrá a todos sus guerreros para la contienda ante el cuadro orellut, ya que Dragisa Gudelj se une a esta lista de bajas de forma indefinida por su desvanecimiento en Melilla, mientras que Adri Castellano se encuentra en la puerta a punto de salir de una enfermería en la que aún tiene un mes más asegurada su presencia Alberto Toril. En cambio, no todo son malas noticias, debido a que tanto Kuki Zalazar como Álex Sala han solventado sus contratiempos físicos y estarán presentes en la convocatoria para un choque crucial.

En lo que al rival se refiere, el CD Castellón tan solo ha cosechado dos derrotas, e incluso la primera no llegó hasta la décima jornada. Y es que el conjunto orellut comenzó de manera firme la andadura de Schreuder en Primera RFEF venciendo al Málaga CF en castalia en el encuentro inaugural. Tras ello, las victorias ante UD Melilla, Intercity, Recreativo de Huelva, AD Mérida, Real Madrid Castilla, AD Ceuta y Atlético de Madrid B se intercalaron con un único empate contra el Antequera, en el único duelo donde la cuenta goleadora del Castellón se quedaría en un gol. En el resto de encuentros, los orellut anotarían desde dos hasta cinco tantos, cosechando múltiples goleadas. Así, en la única ocasión en la que el gol del conjunto de Castalia se quedó fuera de juego, llegaría la primera derrota. Sorpresiva, por el rival, ya que sería en casa del San Fernando, donde los locales le endosarían un 2-0 para cortar así esta buena dinámica.

Este tropiezo no detendría al CD Castellón, que posteriormente se impondría al CP Cacereño por 2-3 en Copa del Rey antes de doblegar al Alcoyano (2-0), Recreativo Granada (0-3) y Atlético Baleares (4-2), en la previa del partidazo que sumó en su último desplazamiento previo. Tocaba verse las caras con la UD Ibiza, segunda clasificada, que lograría de nuevo dinamitar el juego y gol del CD Castellón para vencer por 2-0 y sumar así la segunda derrota de los orellut. Los platos rotos los pagaría el Linares, que sería derrotado por un contundente 4-1 la siguiente semana en Castalia, antes de que, este pasado martes, en Copa del Rey, doblegasen por 2-1 al Real Oviedo. Por tanto, será un duelo entre dos gallitos de la categoría de bronce del fútbol español donde el Córdoba CF puede ser protagonista una vez más.