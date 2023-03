Jesús Escribano: “El sitio del Cajasur CBM es la División de Honor Plata”

Nueve temporadas al frente de un equipo que no ha parado de crecer en los años anteriores a pesar del último descenso en la pasada temporada. Compagina su actividad profesional con el hobbie que ha significado para su figura el entrenar a un equipo semiprofesional de balonmano durante tres campañas consecutivas en la División de Honor Plata y ahora está dispuesto a conseguir un histórico ascenso. Jesús Escribano es el actual técnico del Cajasur CBM, un club granate que se le caracteriza por su gran cantera, pero que está despegando en sus categorías senior, tanto en el ámbito masculino como en el femenino. En la actualidad, el conjunto rojillo marcha en primera posición de su grupo en la Primera Nacional, teniendo como objetivo promocionar nuevamente a la Plata, aunque, con tranquilidad y parsimonia, Escribano prefiere ir partido a partido, siguiendo esa filosofía colchonera que tantas alegrías le ha dado en un pasado reciente. Así lo ha hecho saber a CORDÓPOLIS en una entrevista bajo el techo -no muy sólido por el tema de la cubierta- del IDM Fátima.

PREGUNTA. Antes de comenzar, la actualidad del Cajasur CBM está yendo a las mil maravillas, aunque pensando siempre en esa fase de ascenso.

RESPUESTA. La Primera Nacional tiene eso. Es cierto que es bueno alcanzar un buen nivel competitivo porque necesitas meterte en las dos primeras plazas, pero una vez logrado ese primer reto que es meterte pues todo empieza de cero. El hecho de hacer una temporada excelente en el grupo pues te da únicamente la opción de ir a la fase de ascenso pero a partir de ahí es una historia nueva. Intentamos a partir de Navidad cuando vimos que el equipo tenía la oportunidad de ser primero o segundo viendo cómo había ido la cosa, pues empezar a fijarnos un objetivo más allá de ir el ganando partido a partido que tanto nos gusta a todos y sobre todo a los atléticos. Ponernos un objetivo más allá para que los entrenamientos diarios tuviesen un plus de intensidad o unas cotas más altas para añadirle al vencer al rival de turno de cada semana, que ya estábamos viendo que lo estábamos consiguiendo sin apretar mucho más a la plantilla. En ese sentido, el equipo ha aceptado esta dinámica, ha aceptado el reto que se le propuso. Entonces, merced a ese pasito adelante que ha dado el grupo, estamos en un momento de forma muy bueno. Está en nuestras manos prolongar ese momento de forma hasta mayo.

P. En estos últimos ocho partidos de fase regular, os enfrentáis ante los seis primeros equipos. Es una buena vara de medir.

R. Este año el calendario es muy raro. Es curioso porque está hecho de tal manera que ganamos todos los de casa o todos los de fuera porque, como bien dices, nos vamos enfrentando entre los equipos con más potencial al final de la Liga. Eso nos puede venir bien para alcanzar el momento óptimo al final de la temporada y sobre todo nos ha permitido este mes de enero meterle más intensidad a los entrenamientos y que el equipo coja mucho ritmo de juego y confianza. El otro día en Algeciras, pues te llamaba la atención con la tranquilidad y la confianza con la que el equipo acabó jugando. Hemos podido entrenar muy duro sabiendo que en los partidos podíamos notar un poco de carga física, pero el rival pues era más fácil y asequible. Ahora llega otra fase de la Liga donde nos enfrentamos a los mejores equipos, empezando por la semana pasada con Almería y ahora toca prolongar el buen estado de forma para llegar a otros momentos de la temporada. El equipo está respondiendo bien y tenemos un colchón de puntos que es lo que te da tranquilidad para enfrentarte a rivales que están por detrás nuestra.

P. Son 20 las jornadas disputadas hasta el momento: 18 victorias, 1 empate y 1 derrota. Todo viene dado por el descenso del año pasado procedente de Plata. ¿Cómo se ha adaptado al club a esta nueva categoría?

R. El club es un club humilde que funciona de la misma manera en Plata que en Primera Nacional. Eramos conscientes de que la Plata a nivel institucional e incluso deportiva en algunos aspectos pues nos venía grande, hay que ser conscientes. Plata es una liga casi profesional y nosotros somos un club amateur. Nosotros eramos un grupo raro que estaba en Plata. Hemos estado tres años y lo hemos disfrutado mucho. El hecho de descender pues es duro deportivamente pero no es un drama a nivel institucional. Ha sido menos traumático que lo que podía haber sido en otros clubes. A nivel deportivo el objetivo estaba claro. El equipo terminó el curso pasado jugando muy bien. Descendimos, pero jugando muy bien. Nuestro mejor momento de la temporada llegó al final y ese fue el motivo real por el que descendimos. Si el equipo hubiese rendido igual a nivel de competitividad durante los últimos tres meses, pues estoy seguro que no hubiésemos bajado. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Pues si el equipo estaba funcionando vamos a intentar mantener el equipo y así se confeccionó la plantilla. Lamentablemente no pudimos mantener a la totalidad de los jugadores que habíamos querido, pero se mantuvo a la columna vertebral y sobre esto se ha edificado la nueva plantilla. Hemos tenido suerte con las incorporaciones, hemos tenido suerte con los jugadores que han pasado del filial y el grupo de trabajo es excelente. Venir cada tarde a Fátima y ver entrenar al equipo sénior del club pues es agradable. Se ve que trabaja, tiene muy claro los objetivos y se ve que es gente que o son muy jóvenes y tienen mucha ilusión o son mayores y no tienen ganas de perder el tiempo. El otro día hablaba con una de las incorporaciones y le decía que me gustaba su actitud, pero me dijo que a su edad no perdía el tiempo, que para eso se iba con su mujer y su hijo. Tenemos esa suerte de que tenemos veteranos que son conscientes de dónde estamos y que trabajan muy bien, a la par que tenemos gente joven que tienen muchas ganas de hacerlo bien. Hemos hecho un grupo muy cohesionado y eso se nota. Al final, el secreto es si los entrenamientos funcionan, el equipo acabará funcionando. Puede tardar más o menos, depende de la habilidad que tiene el entrenador, pero al final acaba dando rendimiento.

P. Has dicho que la Plata se queda grande para el club como institución. Pero, ¿crees que el crecimiento de la entidad puede hacer que el objetivo de mantenerse Plata sea realista?

R. Que diga que no estamos preparados institucionalmente no quiere decir que no sea nuestro sitio. Nosotros estuvimos un año en Plata, cometimos muchos errores y bajamos. Volvimos a Plata, cometimos menos errores y estuvimos tres años. La próxima vez te garantizo que no cometeremos los errores de la primera ni de la segunda vez y llegará el momento de que seremos capaces de dar con la tecla. Por otro lado, todos sabemos cuáles son las claves, pero lo que no tenemos es el dinero para poder tocar todas las teclas. Ya vamos teniendo una idea clara, donde nos podemos apretar el cinturón y donde no podemos escatimar. El sitio del club es la Plata y si me apuras el equipo femenino debería estar en Oro en un plazo corto de tiempo. Creo que se puede. Tenemos cantera para estar en los dos sitios. Hay que ir juntando la masa hasta llegar a la crítica para poder llegar a la Plata masculina y al Oro femenino.

P. El Córdoba de Balonmano siempre se ha caracterizado por la cantera y si no tiene un equipo referente senior, pues ese potencial desaparece.

R. Ha habido un tiempo donde nuestra cantera ha sido mejor que nuestro equipo senior y eso era un problema porque estos jugadores llegaban a edad senior y no querían jugar aquí porque eran mejores que este equipo. Nos ha costado mucho trabajo para que estos jugadores y jugadoras se quedaran. Ahora, los jugadores ven que tienen hueco y que el club aspira a estar al nivel que ellos tienen deportivamente. Ahora no es tan complicado retenerlos, pero al final hay que mantener la Plata en chicos y el Oro en chicas y ese tiene que ser el objetivo. Esos chicos que acaban su periodo formativo pues le tienes que dar un equipo acorde a su nivel. Si trabajamos mucho la cantera, dentro de dos años en la entrevista que me hagas o a quien me sustituya pues a lo mejor hay que aspirar a Asobal porque la Plata se queda pequeña. Va por ahí y no por decir únicamente que tenemos que estar ahí o allí como institución.

P. Has hablado de una posible sustitución. ¿Cómo ves tu futuro?

R. Soy técnico del Infoca y ahí no hay discusión. Si llega una época en la que no puedo compaginarlo, pues el Infoca está por delante del balonmano. Esto no deja de ser un hobbie remunerado, pero si llega ese momento pues no habrá ese problema. Yo tengo muy claro que mi futuro en el Córdoba de Balonmano es entrenar en la base. Yo llevo nueve temporadas y lo normal es que me quede mucho menos por delante que por detrás. De hecho, lo normal es que no hubiera sido el entrenador del primer equipo porque había cumplido un ciclo, hemos descendido. Por un lado, si nos hubiésemos mantenido seguro que no hubiera seguido, pero veía un poco feo irme justo cuando bajamos. Después, yo soy entrenador del primer equipo senior masculino, entre otras cosas, porque no ha habido otro. El club está contento conmigo, yo me siento a gusto, me permite compaginar con mi trabajo... Si el año que viene, el club tuviera otra idea o a mi no me cuadrase, pues yo me iría a mis equipos de base y hay un prebenjamín que tiene mi nombre. No tenía inconveniente y no tengo ego para eso. Por otro lado, este equipo es el que más me permite compatibilizarlo porque yo termino de Sevilla según las épocas del año y cuanto más tarde entrene el equipo pues para mí mejor. Entonces, es mucho más fácil.