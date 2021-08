El granate Adrián Hidalgo, de nuevo con los ‘Hispanos’ juveniles

No es el único, todo lo contrario. Es uno de los referentes actuales de su cantera. Una circunstancia de la que dan muestra los acontecimientos del último mes. De entrada, viene de colgarse la medalla de plata con la selección española sub 19 de arena en el Campeonato de Europa. La consecución del logro continental precede, justo cuando se produce un mes de este hecho, a otra novedad importante en este sentido. Porque Adrián Hidalgo vuelve a recibir la llamada de los Hispanos juveniles, esta vez de pista. Así, el canterano del Córdoba Balonmano (CBM), cuyas categorías de base no dejan de ofrecer alegrías, comienza a hacerse un hueco en los escalafones inferiores de la escuadra nacional.

La convocatoria en este caso es para una concentración de trabajo organizada por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) para el próximo mes. De tal forma lo ha comunicado el propio conjunto granate en redes sociales después de recoger la notificación del organismo. “Vuelve nuestro jugador Adrián Hidalgo a la actividad con los Hispanos. El extremo izquierdo participará en las Jornadas de Tecnificación 2004-2005 en el CAR Sierra Nevada entre los días 14 y 21 de septiembre”, ha informado la entidad presidida por Miguel Pardo en su mensaje. Por tanto, el canterano entra en los planes del combinado español, con el que van a trabajar hasta 70 de las promesas del país en la disciplina.

Curiosamente, el conocimiento de la convocatoria de Adrián Hidalgo la han tenido los cordobeses el día en que su primer equipo regresa al trabajo. El Cajasur CBM arranca este miércoles la pretemporada de cara a su tercera campaña consecutiva en División de Honor Plata. De igual modo, coincide en fecha esta buena nueva con el primer mes exacto en que el granate obtuvo la plata del Campeonato de Europa sub 19 en arena. La presea a alcanzó, junto con sus compañeros de selección, tras una disputadísima final ante Suecia. Dicha competición, por cierto, se celebró en Bulgaria y a su partido por el título llegaron los Hispanos después de superar a Croacia en semifinales.