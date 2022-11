Grondona hace historia en la Media Maratón de Córdoba

Historia viva para el atletismo cordobés. Ese es uno de los grandes titulares que quedarán, hasta que llegue otro nombre propio, en la cabecera tras la disputa de la trigésimo sexta edición de la Media Maratón de Córdoba. La prueba, que regresó tras dos años de ausencia, tuvo de todo, pese a que tan solo cruzaron la línea meta poco más de 4.000 corredores, cuando en las ultimas ediciones siempre se habían superado los 8.000. Sea como sea, eso no ha impedido que la cita, pese a diversos condicionantes, haya sido un éxito, teniendo, en clave local, un huevo héroe. Ese no es otro que Juan Ignacio Grondona, quien consiguió nada menos que batir la mejor marca de la historia de la competición a nivel provincial. En efecto, el corredor del Club Atletismo Cordobés, que se postulaba con opciones para ganar la cita, ha logrado batir nada menos que una marca inalcanzable desde hacía casi 30 años.

¿Has corrido la Media Maratón de Córdoba? Consulta tu resultado

Saber más

Así, el joven fondista se erigió como el mejor corredor local de la prueba gracias a un tiempo de 1:04:25, una marca que quedará ya grabada en la retina de muchos. Y es que Grondona superó el mejor registro provincial de la historia, que estaba en manos del pontano Miguel Ríos desde la edición de 1993, cuando firmó un tiempo en meta de 1.06.29. Por aquel entonces, la carrera finalizaba en el Paseo de la Victoria. Mucho ha llovido y mucho ha cambiado en la propia carrera, aunque es cierto que nadie, hasta este año, había conseguido dar caza a la marca del histórico corredor de Puente Genil.

De este modo, hasta la actuación de Grondona, el que más cerca estuvo de alcanzarlo fue el lucentino Antonio Montero, otro de los nombres propios en esta edición, y que en 2019 acabó quinto con 1:06.34. Pues más de dos minutos ha conseguido rebajar la cifra el corredor capitalino, que también cruzó este año la línea de meta en quinta posición. Sin embargo, además del propio récord, la alegría fue mucho mayor para él minutos después, cuando se conoció la descalificación del segundo y del cuarto clasificados, por lo que ascendió a la tercera posición.

El propio Grondona declaró al término que la carrera que estaba “muy ilusionado” y con “mucho nerviosismo durante la semana”, pues no era “una Media Maratón y ya está, sino que es tu ciudad y con las expectativas muy altas”, por lo cual “tenía una presión propia por intentar hacerlo bien”. Así, “las expectativas se han cumplido”, aseguraba, después de bajar dos minutos el récord provincial. “Yo creo que es el año que más se ha corrido en la Media de Córdoba con diferencia”, pues “otro año hubiese ganado perfectamente, pero este año el nivel ha sido altísimo, la gente ha venido a correr” y queda “encantado de que los mejores atletas de España vengan a intentar batir sus marcas y que lo consigan”. Sea como sea, se queda “muy contento con la ciudad, con el público, toda la gente volcada en las calles animando”.

El propio corredor hizo una valoración de la prueba, destacando nombres como los de Jorge González, el ganador, Lansi o Antonio Montero, además de Bilal Marhoum y Francisco Rodney Pérez, que acabaron descalificados. “Mi cuerpo no está acostumbrado, a partir del kilómetro 16 o 17, a poder cambiar, y entiendo que la musculatura ya no tenía más”, pero “en mi debut en media maratón, hacer 1:04:25 en mi ciudad es impresionante”, apostillaba orgulloso.

Raquel Hernández: “He disfrutado un montón la carrera”

Otro de los nombres propios de la prueba fue Raquel Hernández, que acabó como la mejor corredora cordobesa en la general femenina. La atleta del Trotasierra cruzó la meta en quinta posición, aunque finalmente fue cuarta tras la descalificación de la ganadora. En el cómputo global, Hernández firmó una marca de 01:20:59, tras lo cual recalcó que la carrera le había “encantado”, ya que “a pesar de ser nuestra Media, que es especial, le tenía un poco de respeto. Yo nunca me preparo grandes distancias y siempre venía un poco justita de entreno porque tiendo a lo corto”, entonces “siempre he sufrido y no me ha ido bien”.

No obstante, “este año parece que estoy un poquito más fuerte y se ha notado, la he disfrutado un montón”, afirmaba emocionada la cordobesa, que destacó que el paso por las Tendillas “siempre es una pasada, una locura la gente animándote, impresionante cómo se vuelca la ciudad. Cada vez me está gustando más”. Asimismo, quiso acordarse de su compañera Maribel Díaz, que es “única y la echo mucho de menos”. Ser la mejor cordobesa “es importante”, pero “es lo de menos, yo me quedo con el cariño y la superación personal”.