Zambombas flamencas en el cine de verano y en balcones de Córdoba

La actividad Zambombas en los balcones, impulsada desde la Delegación de Promoción del Ayuntamiento, se llevará a cabo entre el 21 y el 22 de diciembre en distintas ubicaciones y contando con artistas consolidados y jóvenes promesas.

Según ha detallado este martes la teniente de alcalde de Promoción del Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar, las ubicaciones donde se llevarán a cabo este nuevo programa navideño son el Cine de Fuenseca y los balcones del Ayuntamiento, la Posada del Potro y La Corredera.

Durante la presentación de Zambombas en los balcones, han estado presentes algunos de los artistas participantes, como es el caso de las cantaoras Rocío Luna y Naike Ponce, o la bailaora Laureana Granados, que han aprovechado para abrir boca para el espectáculo que tienen preparado.

Por su parte, Marian Aguilar ha señalado: “hemos preparado esto con gran ilusión para que los cordobeses puedan seguir encontrando esos momentos de disfrute de Navidad”.

Además, la portavoz de la Asociación de Artes Escénicas Atavío, Rosario Vacas, ha señalado que “la cabeza de cartel va a ser Naike Ponce y la Familia Cortés, Raúl Nuñez y todos los artistas que hemos seleccionado tanto de nuestra ciudad como de fuera, considerados como jóvenes talentos”. “Queremos que esta ciudad disfrute de un formato diferente como es la zambomba en los balcones, lo cual es algo novedoso”, explica la artista.

