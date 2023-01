La segunda muestra de TBA21 en el C3A traerá de nuevo a Córdoba la obra Marina Abramovic

La TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary ha puesto fecha y nombre a su segunda exposición en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), ubicado en Córdoba. Se titulará Remedios, se inaugurará el próximo 20 de abril, y estará abierta hasta el 31 de marzo de 2024.

Los nombres de los protagonistas de Remedios ya se conocen. Entre todos ellos brilla el de Marina Abramovic, Premio Princesa de Asturias de las Artes, y una de las creadoras más importantes del arte contemporáneo mundial, cuya obra recalará por primera vez en el C3A (en Córdoba fue protagonista de una exposición en la Iglesia de La Magdalena con motivo de la Bienal de Fotografía de 2013).

Además, también se verán obras de Jenny Holzer, Sharon Lockhart, Asunción Molinos Gordo, Francesca Woodman y Etel Adnan, que vuelve de este modo a Córdoba (la artista y escritora libanesa Etel Adnan fallecida en 2021 tres días después de que se inaugurara en el C3A su primera muestra en España).

Será, por tanto, una exposición muy femenina. En una entrevista en El País, Francesca Thyssen-Bornemisza ironizaba, al hablar de esta muestra, que se le puede “acusar de feminista”. “Apoyo a las mujeres, y creo que hay buena energía entre ellas, es más fácil para nosotras trabajar juntas. A menudo los hombres son más rígidos en el modo de afrontar los proyectos. Pero creo que aún debemos hacer un esfuerzo en diversidad, tener gente de distintas nacionalidades y razas. Y lo haremos este año y el próximo”, señalaba.

El resto de artistas son Klaus Weber, Kader Attia , José Convo, Olafur Eliasson, Noa Eshkol, Fengyi Guo, Harry Newell, Bradley Kahlbramer, Ernesto Neto, Gabriel Chaille, Eduardo Navarro, Xiomara de Oliver o John Akomfrah, según ha podido comprobar este periódico en el contrato de transporte de las obras.

Esta parte ya ha salido a licitación. Como ha ocurrido con Futuros abundantes, su primera exposición en Córdoba, Remedios será una muestra híbrida, que combinará instalación, fotografía, pintura, escultura o dibujos, con obras que vendrán, en su mayoría, desde Estados Unidos.

