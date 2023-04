La cantaora, bajista y compositora Rosario La Tremendita actuará en el Festival de la Guitarra de Córdoba. La artista sevillana ha anunciado fecha en la ciudad el 9 de julio, que coincide con la celebración del Festival de la Guitarra de Córdoba 2023.

Según ha confirmado este periódico, La Tremendita actuará en el marco del festival, que hasta ahora sólo ha dejado caer el nombre del compositor argentino ganador de dos Oscar Gustavo Santaolalla, que actúa un día antes.

Rosario La Tremendita es una de las voces más importantes del flamenco contemporáneo. Está de gira con su disco Tremenda, principio y origen, con la que presenta sus dos nuevos trabajos, publicados en 2022, y que la confirman como una voz capaz de seducir desde la tradición y desde la vanguardia, y que ganó el Premio MIN al Mejor Álbum de Flamenco.

Se trata de un disco, centrado en la colisión entre flamenco y música electrónica, y que tuvo continuidad con un disco concebido como una especie de reverso, y titulado Tremenda Origen, contando con nudillos, cajón, palmas y la colaboración de diez guitarristas, como Dani de Morón, Rafael Riqueni, Niño Josele o Paquete, entre otros.

Este trabajo se presentó en otoño de 2022 en la Bienal de Flamenco de Sevilla, y en él, la artista volvía al mismo repertorio de la primera parte: letras populares, otras propias y del poeta Laurent Berger. Todas elegidas y compuestas bajo un profundo compromiso social y con connotaciones feministas. En esta órbita, destacan composiciones que introducen un cambio en el plano sonoro y semiótico, y traen a modo de homenaje a grandes figuras comprometidas, caso de Lorca y Morente.

Tremenda. Principio y Origen se concibe pues como un todo que va desde la contemporaneidad a la raíz y desde la raíz a la contemporaneidad. Desde los sintetizadores y el bajo dominante, hacia el cante tradicional y los sonidos desnudos. Desde las letras tradicionales a las contemporáneas y vanguardistas, libres y sin corsé. Un viaje desde hoy hasta ayer, a través de una superficie sonora actual que camina entre la electrónica, el funk, el jazz y lo experimental, hasta la tierra y hasta las manos que la buscan. Desde la tradición hacia la innovación, bajo una libertad creadora en constante búsqueda experimental, que parte de su faceta más multiinstrumental. Dos mundos que son uno. Con ello y por ello, La Tremendita viene más tremenda que nunca“, explica la artista en una nota de prensa.

Nacida en una casa flamenca del barrio de Triana en Sevilla, Rosario La Tremendita, además de cantaora, es compositora, productora, letrista y multiinstrumentista: se acompaña de guitarra, bajo eléctrico y percusión. Desde sus comienzos estudia la tradición, siempre desde el respeto, pero con un irrefrenable afán investigador y renovador, absorbiendo las influencias actuales sin perder su esencia: el flamenco.

