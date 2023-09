Un repaso por la historia de la Fundación Gala en 58 obras de sus residentes

Decenas de jóvenes artistas han pasado y han nacido en Córdoba gracias a su paso por la Fundación Gala a lo largo de más de 20 años. Con esta edición, la primera sin el dramaturgo, se celebra ya la XXII promoción. Para recordar a todos ellos y como nexo entre la Fundación y el Teatro Cómico, este recinto acoge una recopilación de 58 obras seleccionadas de todas sus promociones en la exposición XX Años de Creación en la Fundación Antonio Gala.

El proyecto, impulsado por la Junta, celebra los primeros años de la Fundación -que nació en Córdoba en 2002- y que ha sido la cuna de artistas en todas sus facetas. Rafael Jiménez, comisario de la exposición y antiguo residente de la Fundación, ha sido el encargado de seleccionar las obras finalistas para ser expuestas. Cada año, los residentes dejan una obra al final de su estancia y esta se deja visible para el todo el que accede al espacio. En total, cuentan ya con unas 150 obras, según ha detallado Jiménez a Cordópolis, pero de todas ellas solo han sido elegidas 58.

Una de ellas ha sido la de María Rosa Aránega (Cúllar, Granada) quien formó parte de la XVIII promoción de la Fundación Antonio Gala, justo la que coincidió con la pandemia. En este caso, la obra de Arágena que se acoge en esta exposición forma parte del proyecto realizado en la fundación, “que trataba todo lo que tenía que ver con el imaginario social y político en el Siglo XX, especialmente durante la dictadura franquista”. La imagen que se está exponiendo es Franco ese Hombre -que da nombre al documenta del que la artista ha sacado la imagen y que fue estrenado en 1964-. La imagen fue materializada por Arágenena a través del dibujo, concretamente en grafito sobre papel. “No sé si consciente o inconscientemente tuvo algo que ver con una obra que hizo Antonio Gala unos años después, Esa Mujer”, expone la artista.

La selección del más de medio centenar de obras que se muestran en el Cómico hasta el 24 de octubre se rigen, según detalla Jiménez, atendiendo a cuatro criterios. El primero, el paisaje, “cómo los creadores han abordado el paisaje como una preocupación plástica”; la figuración o el retrato y “lo que conlleva la representación de las figuras”: el color en sí mismo, “y la práctica que tiene que ver con la pintura expandida”, no solo utilizando métodos tradicionales de pintura

La exposición es una “compilacion de artes visuales y pintura”, habiendo quedado otras disciplinas como el vidrio o la escultura fuera de la misma, aunque no queden fuera del trabajo desde la Fundación.

Jiménez destaca la obra Desde Mi Casa Veo Tu Isla -mixta sobre madera- del extremeño Juan Carlos Martínez, quien falleció a principios de este año. Martínez “se dedicó a la fotografía durante 17 años, pero la que se expone es una de las últimas pinturas que realizó antes de pasarse a la fotografía”, cuenta. Esta muestra “gran parte de lo que fue el componente de su fotografía, se observa gran parte de lo que iba a ser dentro de su trayectoria y la calidad de su trabajo”.

En general, todos los trabajos expuestos muestran el papel de la Fundación como “detectora de talento incipiente en gente muy joven”. En el caso de Arágena, recuerda cómo esta “marcó un antes y un después en la forma de trabajar y de relacionarse en otras disciplinas artísticas”. Además, para muchos de sus compañeros, señala “ha sido la primera experiencia de profesionalización y dedicación completa al trabajo creativo” lo que explica que “viene a suplir una de las grandes carencias del sistema, que es la falta de apoyo en la primera etapa”. Esta es la más dura para quienes inician sus caminos en el arte y quienes quieren dedicarse a ello y necesitan la ayuda que desde la Fundación le han dado. Arágena indica que esta les ha dado “un regalo, que es el tiempo”, además de las oportunidades que les llegan tras su estancia en ella.

Ahora, aquellos amantes del arte que quieran hacer un repaso por los trabajos realizados en la Fundación Antonio Gala desde sus inicios hasta el 2022, pueden disfrutar de la exposición hasta el 24 de octubre en el Teatro Cómico.

