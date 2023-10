El primer museo de arte censurado incluye el cuadro rajado en Córdoba por “ofender” a colectivos ultracatólicos

Con flores a María, el cuadro de la artista Charo Corrales que fue rajado por un joven cuando estaba expuesto en la Diputación de Córdoba, y que también fue denunciado por la organización ultracatólica Abogados Cristianos, forma parte de la colección del Museu de l'Art Prohibit, un espacio que cuenta con más de 200 obras que han sido censuradas, prohibidas o denunciadas por motivos políticos, sociales o religiosos.

Entre ellas está este cuadro, que fue atacado en mayo de 2019 por un joven que se coló en la Diputación de Córdoba y rajó la obra con un objeto cortante. Para entonces, la muestra Maculadas sin remedio ya era objeto de polémica, con una campaña en contra de colectivos ultracatólicos y que contó con apoyo político, ya que el PP, Vox y Cs habían denunciado la exposición, titulada Maculadas sin remedio, al entender que atentaba contra los sentimientos religiosos.

Con flores a María, de la artista Charo Corrales, es un collage que funde su autorretrato con el cuadro Inmaculada Concepción de Aranjuez de Murillo, y que también incluye un porta vírgenes que expone la misma obra sobre tela arpillera y bordado con la modalidad petit point con hilos de algodón. La polémica, para los colectivos ultracatólicos, que iniciaron una recogida de firmas para su retirada antes del ataque, estaba en que la obra muestra a la virgen con las manos en su sexo.

De hecho, la asociación ultracatólica Abogados Cristianos demandó a la Diputación de Córdoba por la exposición del cuadro, aunque la querella fue desestimada, no sin que el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Adminstrativo número 2 de Córdoba apuntara en su escrito que, aunque el cuadro “atenta claramente contra los sentimientos religiosos de la Iglesia Católica”, por encima de ello estaba el derecho a la libertad de expresión.

Por su parte, la autora, en una entrevista con Cordópolis, defendió entonces la obra: “Las mujeres somos sexuales y tenemos sexualidad. No somos asexuadas, como a mucha gente le gustaría que fuésemos. No es nada extraño ni raro”.

Un museo único en el mundo

Con flores a María forma parte de la colección del nuevo Museu de l'Art Prohibit, que se ubica en la Casa Garriga Nogués de Barcelona, y que reúne “obras censuradas” coleccionadas por su impulsor, el periodista y empresario Tatxo Benet, en los últimos cinco años y que en una primera presentación exhibe 42 piezas de las 200 que componen la colección.

En rueda de prensa este pasado martes, Tatxo Benet ha asegurado que el museo, que abre sus puertas este jueves, es “único en el mundo”, y ha remarcado que en el recorrido museístico es tan importante la obra como la historia que hay detrás.

La directora del museo, Rosa Rodrigo, ha afirmado que la colección de Benet es “muy singular, con obras que han sido censuradas o apartadas de la exhibición en algún momento”, y que contempla todo tipo de disciplinas y un arco temporal del siglo XVIII al siglo XXI con unas obras que dialogan entre ellas.

Este primer recorrido por la colección de Tatxo Benet, que se irá cambiando cada diez meses o un año con entre 40 y 50 piezas, el proyecto Amen de Abel Azcona, que fue denunciado por profanación; Not dressing for conquering/HC04 Transport de Ines Doujack, con una figura masculina que se podía identificar con el rey emérito y que fue retirada temporalmente de una exposición en el Macba, y McJesus de Jaine Leinohen, un Ronald McDonalds crucificado del que se pidió su retirada en Israel.

También incluye obras como Mao de Andy Warhol, que no se presentó en una gira por China; la serie Suite 347 de Pablo Picasso, que la Iglesia rusa condenó por erótica; The statue of a Girl of Peace, de Kim Eun-Sung y Kim Seo-Yung, que ha provocado incidentes diplomáticos entre Corea del Sur y Japón, y la obra Piss Christ de Andres Serrano, que ha sido agredida en numerosas ocasiones.

La exposición del nuevo museo también contiene el esbozo Schwebender Akt mit ausgebreiten Armen de Gustav Klimt de un lienzo que se quemó durante la II Guerra Mundial y fue tildada de pornográfica, y Filipo Strozzi in Lego de Ai Weiwei, retratado junto a otros tres personajes italianos clásicos a los que se privó de libertad.

La exposición, en una exposición de 2.000 metros cuadrados, se abre con el díptico Shark de David Cerny, una reproducción a escala real del cadáver de Saddam Hussein en un tanque de folmaldehido, y Always Franco de Eugenio Merino, obra por la que el artista fue demandado y ganó un juicio.