Blanca de la Cruz: “Mi situación me ha enseñado a no tener barreras en mis sueños”

Para la cordobesa Blanca de la Cruz ya es motivo de celebración el haberse podido independizar hace seis meses y poder hacer sus tareas por sí misma. Algo tan cotidiano y tan sencillo era algo que le costaba imaginar durante los dos años que se pasó en una cama debido a una enfermedad. Ahora, además de esto, celebra que acaba de publicar su libro Reinventarse ante la adversidad. Cuando el dolor crónico se convierte en tu mejor aliado.

Blanca tenía sólo 19 años cuando el dolor apareció en su vida, concretamente en sus piernas. Algo que soportaba porque bailaba y en la disciplina de la danza el dolor va incluido. “No quería hacer caso de lo que pasaba y en mi entrenamiento tenía las barreras del limite entre el dolor normal y el alarmante muy disipadas”, cuenta en una entrevista con Cordópolis.

He roto muchas creencias que tenía para llegar a donde estoy

Pero lo verdaderamente alarmante llegó cuando el dolor se le pasó al resto del cuerpo, manos, brazos, espalda...Con tan solo 21 años su vida “dio un giro radical”. Diez años pasaron hasta que le diagnosticaron la enfermedad, síndrome de sensibilización central, que le hizo estar los dos primeros años postrada en una cama. Aquí aparece la idea de lo que hoy puede sostener en sus manos, su libro. “En 2008 dije voy a escribir un libro, me lo puse como un sueño y siempre supe que este día iba a llegar”, explica.

A pesar de su dolor permanente, Blanca buscó la manera de ir dejando los primeros esbozos del libro. Con una grabadora fue memorizando “cómo estaba, lo que iba a contar sobre el emprendimiento, la pasión, el sistema educativo obsoleto, las creencias limitantes” o cómo cambiaba su forma de pensar. Porque según cuenta, ha tenido que construir una nueva identidad. “He roto muchas creencias que tenía para llegar a donde estoy, ha sido un camino de rehacer mi sistema de creencias, fomentar el creer en mí”.

Reinventarse ante la adversidad es una historia, pero también un ejemplo. O varios, porque según aclara ha llegado a entrevistar a emprendedores para “contar conceptos del libro, para que no sea solo mi historia de emprendimiento y superación”. Y es que ahora Blanca se dedica al marketing y a la fotografía, dos disciplinas que ha aprendido en los años más agudos de su enfermedad. “Me he pasado mucho tiempo sola, y todo ese tiempo he estado formándome”, indica una Blanca que asegura que “no hace falta un título” para poder tener un trabajo y una buena vida. Una creencia que, según cuenta, ella misma tenía antes de la enfermedad.

Cuando dejé la carrera me decían que no iba a hacer nada sin un título, que no iba a ser nadie

Además el libro trata la salud mental, otro de los temas en los que hace hincapié ya que asegura que “es muy difícil vivir con dolor crónico”. “Es una lucha por sobrevivir y no tomarte un bote de pastillas”, expone. Blanca remarca la importancia de “trabajar la aceptación y la frustración, trabajar para tener una mente más fuerte, y cuando la tengas buscar una motivación para vivir”. Ella la encontró en la fotografía.

El camino de Blanca no ha sido fácil, como todos sus referentes ha tenido que hacer frente también a creencias limitantes y opiniones de todos los colores. “Cuando dejé la carrera me decían que no iba a hacer nada sin un título, que no iba a ser nadie, que era el error más grande que estaba cometiendo”. Y las críticas continuaron cuando decidió dedicarse al marketing o cuando introdujo la fotografía en su vida. Sin embargo, gracias a estas dos últimas cosas y no a la publicidad -carrera que tuvo que dejar- es a lo que se dedica Blanca, que cuenta con más de 30.000 seguidores en Instagram.

Ahora, además de dedicarse a la fotografía y al marketing, ha cumplido un sueño más, publicar su primer libro y ayudar con este a la gente que está pasando por una situación similar. A los que no, quiere hacerles ver “que la vida cambia cuando menos te lo esperas, que hay que hacer las cosas cuando se puede y que no le paren los miedos de la mente”. Todo esto está recogido en su obra que ya ha visto la luz en la editorial Planeta y que espera poder presentar en los próximos días.