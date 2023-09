La Junta insiste en que no puede abrir la Biblioteca del Estado sin el documento oficial que acredite la cesión estatal

La Junta de Andalucía no abrirá la Biblioteca Pública del Estado Grupo Cántico hasta que no cuente con un documento oficial que acredite la cesión estatal del edificio. Esta es la realidad a la que se ha referido este jueves el delegado de Cultura en Córdoba del Gobierno andaluz, Eduardo Lucena. Sin este documento, ha asegurado, la Junta no puede subrogar la contratación de suministros, como los de agua y luz, esenciales para el correcto funcionamiento de la biblioteca. La entrega del edificio se oficializó el pasado mes de marzo, con la visita del ministro de Cultura, Miquel Iceta, aunque la Junta insiste en la necesidad de dicho documento.

Este jueves, Lucena ha informado de los pasos dados con el Ministerio de Cultura. El último, el pasado martes, cuando en un encuentro se le solicitó a dicho ministerio la necesidad de ese escrito. Sin embargo, ese mismo día, la Junta recibió una notificación estatal urgiendo a la apertura de la biblioteca.

Sobre este embrollo entre administraciones, que Lucena ha calificado como “juego político y politizar un espacio cultural”, subyace que el ministerio “siempre ha entendido” que la cesión ya estaba justificada en el documento que tiene el gobierno andaluz en el que se rubricó que la Biblioteca del Estado pasará a formar parte del Convenio entre el Ministerio de Cultura y Consejería de Cultura y Medio Ambiente, sobre Gestión de Archivos y Museos de titularidad estatal y sobre Gestión de Bibliotecas de titularidad estatal. En base a este convenio, la Junta puede hacer el uso y el mantenimiento de tantos edificios estatales como se le ceda.

Así lo ha explicado el responsable de la coordinación de las actuaciones de la Delegación de Cultura en Córdoba, Carlos Jaén, que también ha reiterado que las empresas suministradoras de servicios le requieren un escrito de cesión. “Sin un documento registral que acredite la inscripción de este edificio dentro de este convenio, no podemos hacer uso de él”, ha insistido. La redacción de este escrito “no supone ninguna dificultad, ya que es un acta de una cesión que se hizo en marzo”.

En la reunión del pasado martes, y según ha señalado el delegado de Junta en Córdoba, los responsables del Ministerio de Cultura comunicaron que redactarían ese documento “en un período ágil”, aunque Lucena no ha podido concretar de cuántos días se trata. Cuando la Junta tenga el documento, podrá dar de alta los suministros. El siguiente paso será hacer la mudanza de todo el material que ya está en cajas en la biblioteca de Amador de los Ríos. Tanto la empresa adjudicataria de este servicio como la Junta han estimado que la mudanza podría realizarse en tres meses.