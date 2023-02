‘El Hijo del Hombre’, teatro y música en directo para contar la Pasión de Cristo

El Hijo del Hombre, una obra “única” que fusiona teatro, música y arte, además de realizar un viaje histórico por la Pasión de Cristo, tendrá su estreno nacional el próximo 15 de marzo en Córdoba. La obra contará con la participación de catorce hermandades de toda Andalucía en una puesta en escena que, desde la organización, han calificado como “novedosa” ya que nunca hasta ahora se ha hecho nada parecido.

La creación audiovisual se podrá disfrutar desde diferentes perspectivas, gracias a la representación teatral, a los cortometrajes de diferentes hermandades y cofradías y también a una escenografía enmarcada en distintas obras de arte del Museo del Prado ,de autores como Goya, Velázquez o El Greco.

Como han destacado desde la organización, el argumento del espectáculo está contado en primera persona y “se ha querido plantear como si de un juicio se tratara”. Aunque esto no queda aquí, la música también estará muy presente acompañando a los cortometrajes. Compuesta por Grégoire Lourme, se podrá escuchar en directo para acompañar a las partes teatralizadas de la mano de la directora musical de la obra, Carmen María Pérez.

La presentación de El Hijo del Hombre se ha llevado a cabo este martes con la presencia de la presidenta del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) y teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar; el director del proyecto, Manu Fernández, la actriz y directora artística, Ángela Vega, la directora musical Carmen María Pérez, la presidenta de la Agrupación de Cofradías de Córdoba, Olga Caballero, y el hermano mayor de la Hermandad de la Conversión de Córdoba, Rafael Dorado. Además, durante la presentación se han mostrado distintos fragmentos de la obra, encarnando a personajes como Verónica, Pilatos y Herodes.

“Vamos a poder disfrutar de saetas, marchas procesionales y, durante el desarrollo, de catorce cortometrajes donde vamos a poder ofrecer imágenes que fueron captadas durante la Semana Santa 2022. Sin duda es una gran apuesta para ofrecer una oferta cofrade para la Cuaresma de Córdoba”, ha indicado Marián Aguilar.

Por su parte, Rafael Dorado ha señalado que “cuando me presentó el proyecto, me enamoré de él. Vimos que esto podía funcionar en Córdoba y me consta que muchas ciudades querían llevarse el estreno. Hemos conseguido traerlo aquí”.

Asimismo, el director del proyecto ha explicado todo lo referido al espectáculo, tanto en su estructura como en su mensaje al público. “Pensamos que el espectáculo es único porque es el único montaje teatral actual que fusiona, en un mismo escenario, un viaje por el mundo del cine, el teatro, la música en directo y la historia del arte que acompaña a nuestro país a través del Museo del Prado”.

La parte teatralizada, como ha comentado Fernández, la intrepretarán 18 actores -13 principales y el resto de reparto-. “Por primera vez, vamos a ver una pasión teatralizada en primera persona. Estamos acostumbrados a escuchar la pasión de Cristo siempre contada desde fuera y este espectáculo ha querido que los protagonistas nos hablen desde su yo más íntimo”. La obra gira en torno a una “composición musical de distintos temas cofrades que nos va a envolver desde esa magia que es necesaria para la Semana Santa”. Además, gracias a los cortometrajes se “va a permitir que el espectador esté presente en Semanas Santas tan distintas como las de las localidades de Granada, Jaén o Cádiz”.

Fernández ha adelantado que “el proyecto El Hijo del Hombre 2024 va a incluir a las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad. El hecho de que estemos hoy en Córdoba es el primer paso para reconocer el patrimonio cordobés”. Por su parte, la actriz Angela Vega también ha aprovechado la oportunidad para poner en valor el acento cordobés, contra el hecho “de tener que castellanizar siempre”. “Este es un proyecto que sale desde Andalucía, creado por andaluces”.

El estreno de la obra se llevará a cabo en el Gran Teatro de Córdoba y “la mayoría de las entradas serán invitaciones, aunque quedarán algunas para poner a la venta”, han comentado desde la dirección. Tras la presentación en Córdoba, la obra comenzará su gira por distintas ciudades en las que se encuentra Sevilla.