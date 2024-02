El Gran Teatro volverá a acoger la presentación de los carteles de la feria taurina

El Gran Teatro de Córdoba volverá a acoger por segundo año consecutivo la presentación de los carteles de la feria taurina de Nuestra Señora de la Salud que tiene lugar en mayo. Este acto tendrá lugar el 5 de marzo, a partir de las 20:00, será gratuito. La campaña de abonos para la feria sí fue presentada en el Coso de los Califas el pasado mes de diciembre.

La presentación de estos carteles se ha hecho, en la mayoría de las ocasiones, en la plaza de toros de Córdoba. No obstante, el lugar ha variado en los últimos años, siendo el Museo Taurino o el Círculo de la Amistad algunos de los enclaves elegidos para el evento.

Fue el pasado 2023 cuando el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) de Córdoba abrió las puertas a que Lances de Futuro diera a conocer, de la mano de la asociación Círculo Taurino de Córdoba, el nombre de los toreros que participarían en la feria . En esta ocasión, la presentación acogió, además, un concierto de Manuel Lombo. Por el momento no se ha anunciado ninguna actuación musical para el evento del 5 de marzo.

