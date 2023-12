La Fundación Carasso apoya un proyecto para convertir el Luciana Centeno en un zoco agrícola y creativo

El espacio creativo cordobés Plata ha comunicado un ambicioso proyecto que quiere convertir el espacio Luciana Centeno en un zoco y un espacio de encuentro para cruzar saberes en torno a la alimentación, la agroecología y las artes. El proyecto cuenta con financiación de la Fundación Daniel y Nina Carasso.

Se llama Suq Centeno y tiene como objetivo ser mucho más que el zoco al que alude el título del proyecto(zoco en árabe es سوق sūq). “Recuperamos este término por su amplitud semántica: más allá de un lugar de compra y venta, el Suq es el espacio central de encuentro y participación social activa de la comunidad alrededor de la alimentación, las artesanías y otros saberes populares. Hoy en día, los zocos, más que la norma, son una excepción”, explican en un post en la red social Instagram.

En él adelantan que se planteará crear un espacio donde promover alternativas para un sistema agroalimentario en crisis, basadas en la eco alimentación (Suq), el desafío climático (Renaturalización), el desarrollo de saberes (Horno), y la inteligencia colectiva (Solares, Biblioteca, Residencias de artistas y Contrainformación).

Suq Centeno también forma parte, como caso de estudio, de Organismo | Arte en ecologías críticas aplicadas programa de estudios independientes del nuevo proyecto de TBA21-Academy junto al Museo Thyssen-Bornemisza y otros colaboradores. El estudio que articula este caso se construye a partir de momentos diversos de la cadena productiva que van de la socialización para toma de decisiones a la siembra o el etiquetado, entrando en nociones de economías alternativas, bancos de semillas, espacios de a/legalidad, tecnologías de hornos, ciclos vegetativos, islas climáticas, así como otros modos de distribución de la información.

Los organismos y personas que participan en este estudio son miembros de Plata, Luciana Centeno, TBA21-Academy, artistas en residencia y estudiantes que participen en este caso de estudio, así como personas productoras y usuarias de la comunidad.

