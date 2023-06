La Filmoteca estrena en Córdoba el corto histórico 'Sacro'

La Filmoteca de Córdoba estrena este jueves el corto Sacro, una historia sobre un monje templario que mezcla venganza, guerra y amor a través del tiempo. El estreno se enmarca en el ciclo de la Bienal de Fotografía y estará presentado por Rafael Patiño, productor y escritor.

Sacro está dirigido por José Antonio Buzón y, además, cuenta hasta el 16 de junio con una muestra fotográfica en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Córdoba, donde han expuesto instantáneas del rodaje a cargo del director de fotografía del film, Juan Gaitán. El evento estuvo presentado por el presidente de la Asociación Fotográfica Cordobesa (Afoco), José Gálvez.

La banda sonora del film está a cargo de Juan Manuel Mantecón, quien, según explica en una entrevista, ha optado por un “sonido con un marcado carácter personal”, para lo que han usado instrumentos turcos, israelíes o egipcios, todo relacionado con el contexto de la historia que se narra. El músico asegura que es importante tener en cuenta la personalidad y la emoción de los personajes en cada escena para poder crear la banda sonora.

El protagonista de este corto es el actor Ulises Tzolkin, que interpreta al monje guerrero templario Sibelius. Además, el elenco de este corto lo componen Gonzalo Cortés, Irene Lázaro, Juan Antonio Díaz Recasens, Gonzalo Cortés Pepe Aguayo, Ana Belén Ramírez, Chus Villafranca y Rafael Rodríguez.

