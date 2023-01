La editorial Cántico traduce por primera vez en España una obra del poeta Guillevic

La editorial Cántico ha traducido y publicado una obra inédita en España del prestigioso escritor francés Guillevic, uno de los más grandes poetas del país vecino. El libro se titula Del dominio, nunca antes había sido editado en este país, e incluye sus poemas en francés y español traducidos por Rafael Antúnez y Juan Antonio Bernier.

En la línea del trabajo realizado con la poesía de Aram Saroyan, la editorial cordobesa ha puesto su ojo en la lírica de Eugène Guillevic (que prescindió de su nombre a la hora de firmar), uno de los gigantes de la poesía francesa de la segunda mitad del siglo XX, que recibió el Gran premio de poesía de la Academia Francesa en 1976, el Gran premio nacional de poesía en 1984, y el Goncourt. en 1988.

Así, los poetas y traductores Rafael Antúnez y Juan Antonio Bernier se encargan de recuperar en por primera vez en España su obra Del dominio (Du Domaine), publicada en la prestigiosa casa Gallimard en 1977. En esta obra, según detalla la editorial, Guillevic presenta “un territorio geográfico cuyas leyes naturales parecen levemente alteradas, produciendo la impresión de gobernarse a sí mismo”.

La cuestión es que, aunque había sido traducida al español en otros países latinoamericanos, nunca había sido editada en España hasta ahora. Bernier señala a este periódico que, a pesar de su prestigio internacional, la firma de Guillevic no ha tenido mucho predicamento en España, y este libro viene, en parte, a cubrir ese espacio.

En la introducción, Antúnez y Bernier, resaltan algunas de las principales características de la poesía de Guillevic: 2brevedad, tácita connotación, y una aparentemente contradictoria aspiración a la totalidad“.

“Como en cualquier verdadero poeta, sus elecciones estilísticas, en absoluto casuales, implican una suerte de posicionamiento moral y establecen un método ético, inteligentemente pudoroso, de exploración de la vida. Guillevic parece lejos del terror de quien camina forse un mattino in un’aria di vetro con la nada a sus espaldas”, se señala sobre una obra que ya está disponible en la web de la editorial.

Eugène Guillevic nació en Carnac, un pueblo del Morbihan, en Bretaña, el 5 de agosto de 1907. Su primer libro, Requiem, aparece hasta 1938.Terraque, se publica en 1942. Proses ou boire dans le secret des grottes compila su producción entre 1935 y 1943. En 1947 publica Exécutoire, que fue inmediatamente editado por Gallimard. Dos años después apareció Gagner. A partir de la segunda mitad del siglo pasado su producción se vuelve más intensa. Terre à bonheur es de 1952; Trente et un sonnets, de 1954. En 1961, se publican; Carnac, Sphère y Rond. Otros de sus títulos son: Euclidiennes, 1967. Ville, 1969; Encoches, de 1970; Paroi, 1971; Inclus, 1973; Du domaine, 1977; Etier, 1979; Autres, 1980; Trouées, 1981; Requis, 1983. Art Poétique, 1989; Le Chant, 1990;Maintenant, 1993; Nature épousée, 1993; Possibles futurs, 1996.

Fue un poeta materialista, que abandonó el catolicismo en su juventud, se opuso al surrealismo, abogó por la razón, el control, la concreción y soñó con reconciliar ciencia y poesía. Para ganarse la vida, se convirtió en alto funcionario, pero siempre se entregó al “furor de escribir”. Se afilió al Partido Comunista durante la Resistencia y no lo abandonó hasta la invasión rusa de Afganistán. Murió en marzo de 1997.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!