La editorial Cántico publica por primera vez en español la 'Poesía Mínima' de Aram Saroyan

La editorial cordobesa Cántico ha inaugurado una nueva línea, la Colección Iridiscente, dirigida por por el poeta Manuel Mata y centrada en arte contemporáneo, literatura experimental y discursos híbridos.

Así, la primera publicación de esta línea es un pequeño gran hito: Poesía Mínima recoge y traduce al español los poemas minimalistas del poeta, novelista y dramaturgo Aram Saroyan, que, entre otras cosas, trazó una nueva línea para la poesía con sus innovadores poemas concretos, formados a veces con una sola palabra.

Como aquel Lighght (traducido libremente como Luzuz) que logró vender por 750 dólares y que arrojó algo de luz (valga la redundancia) sobre el estilo minimalista de este autor. El editor George Plimpton lo incluyó en The American Literary Anthology, una antología pagada por el National Endowment for the Arts, lo que llevó a que el poema se convirtiera en el centro de un debate sobre la financiación de las artes.

Ahora, Manuel Mata y Cántico han recogido los poemas con los que esculpió aquel estilo en un libro que viene en una cuidadísima edición y que tiene el mérito de traducir por primera vez al español una vasta colección de pequeños textos. El libro ya está disponible en la web de Cántico, en el siguiente enlace: https://cantico.es/poesia/120-poesia-minima.html

Poeta, novelista, escritor de memorias y dramaturgo, Saroyan estudió en la Universidad de Chicago, en la Universidad de Nueva York y en la Universidad de Columbia, pero no terminó la carrera. Hijo del escritor William Saroyan, debutó con seis poemas y una reseña de la novela de Robert Creeley La isla en el número de abril de 1964 de la revista Poetry.

Por aquella época, se hizo famoso por sus poemas de una sola palabra o mínimos, una forma que desarrolló a principios y mediados de la década de 1960, y que a menudo se relaciona con la poesía concreta. Saroyan también se relaciona a menudo con la Segunda Generación de Poetas de la Escuela de Nueva York y el arte conceptual. Los primeros libros de Saroyan en esta modalidad fueron Aram Saroyan (1968) y Pages (1969). Sus poemas mínimos fueron recopilados en Complete Minimal Poems (2007), con el que ganó el premio William Carlos Williams. Otras colecciones de poesía de Saroyan son Day and Night: Bolinas Poems (1999).

Además, ha publicado numerosos volúmenes de prosa, incluyendo colecciones de ensayos y libros de ficción como Still Night in L.A. (2015), Door to the River: Essays and Reviews from the 1960s into the Digital Age (2010), Artists in Trouble: New Stories (2002), y Starting out in the Sixties (2001). Entre sus memorias figuran Friends in the World: The Education of a Writer (1992), Last Rites (1982), sobre la muerte de su padre, y la novela autobiográfica The Street (1974).

También ha escrito sobre el medio literario y artístico en Genesis Angels: The Saga of Lew Welch and the Beat Generation (1980) y Trio: Oona Chaplin Carol Matthau y Gloria Vanderbilt: Portrait of an Intimate Friendship (1985) y su libro de crímenes reales Rancho Mirage: An American Tragedy of Madness, Manners, and Murder (1993), que fue seleccionado por el Literary Guild, y su novela The Romantic (1988), que fue seleccionada por la crítica de Los Angeles Times Book Review.