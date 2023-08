Un documental sobre la historia de Nueva Carteya, galardonado en un festival de cine de India

El documental Monte Horquera del cordobés Fernando Penco ha recibido el premio a la mejor película documental en el Bharatha Desam International Film Festival de Bombay (India). En este, Penco narra la historia de Nueva Carteya, una localidad con tan solo 200 años de historia.

Por la celebración de su segundo centenario es por lo que surge hacer este trabajo, “el alcalde me habló para hacer varias cosas y le planteé la posibilidad de hacer el documental”, ha explicado su autor y director a Cordópolis. Nueva Carteya procede de gente de la comarca que tomaron los montes Horquera, y que vivieron en estos hasta fundar años más tarde el pueblo.

Según detalla Penco, el documental está “narrado en primera persona y tiene tintes autobiográficos, es un documental de autor”. Este se relata en dos planos, el onírico “donde entra la parte autobiográfica”, y el plano real. El trabajo se rodó en Córdoba y sobre todo en Nueva Carteya en noviembre de 2022 con la colaboración de los vecinos del municipio. Pero “el montaje se ha hecho en Italia”, aclara, habiendo sido Giulio Pedretti el encargado de la misma y de la dirección de fotografía.

El documental escrito y dirigido por el autor cordobés Fernando Penco, cuenta la historia de la localidad y la identidad cultural de sus habitantes desde una perspectiva histórico-social. El festival de Bombay, de carácter independiente, trata de promocionar a “nuevos cineastas que conecten a los cinéfilos del mundo”, según han indicado desde la productora Culturmedia, en una nota de prensa.

El trabajo se ha realizado con el apoyo del Ayuntamiento de Nueva Carteya y la Diputación de Córdoba y además ha contado con la participación de la Asociación Musical Coro el León de Oro, del Arxiu Municipal de Terrassa y de la Filmoteca de Andalucía, que contribuyó ofreciendo materiales de archivo. Además, según indica Penco este tiene mucha influencia del cine italiano, de autores como Pier Paolo Pasolini o Franco Piavoli.

Montado en Studio 14 de Turín, Monte Horquera participará próximamente en la Sección Oficial del festival The Memories Film Fest (Italia), que se celebra en Calabria entre los días 9 y 11 de agosto. Además, actualmente se encuentran en la promoción del mismo también a través de otros festivales.

