Córdoba se llena de blues, flamenco y rock en un finde marcado por La Noche del Patrimonio

Las 15 ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad, entre las que se encuentra Córdoba, celebrarán este sábado La Noche del Patrimonio, con un programa de eventos y actividades y con la apertura gratuita de la Mezquita-Catedral, Medina Azahara, Alcázar de los Reyes Cristianos, Museo Taurino, Museo Julio Romero de Torres, Posada del Potro y Baños del Alcázar Califal.

En concreto, a las 20:30 se disfrutará en la Puerta del Puente del espectáculo La Furia, con María Cabeza de Vaca y un elenco de tres bailarines para un ritual artístico, al tiempo que habrá dos proyecciones en el Centro de Recepción de Visitantes del documental Córdoba, la perla de Occidente, con una duración de 30 minutos y 130 plazas por cada una de las proyecciones. También habrá un scape room con aforo máximo de 20 personas.

Además, Arcángel actuará en el Museo Arqueológico y el de Bellas Artes acogerá un concierto de música barroca con Javier Núñez y una obra de teatro sobre Francisca Pellicer, la mujer del pintor Julio Romero de Torres.

El festival Cordoblues, que arrancó este miércoles, continuará este finde. El viernes tendrán lugar un masterclass con una de guitarra de blues, la proyección de Cadillac Records en la Filmoteca, otro taller de baile y más conciertos de Blues Bastardo y la banda inglesa Graham Foster Blues Band. El día finalizará con la última sesión de blues en la sala Jazz.

Por último, este sábado se celebrará una masterclass de guitarra de blues y una performance de Antonio Travé, mientras que a las 18:00 la Biblioteca Central acogerá la presentación del libro Todo Blues además de una performance de Manuel López Poy y Pablo Carrascal. El festival concluirá con un concierto de Gladys Rocking a las 22:00 en la Plaza de la Parroquia de Villarubia.

El Gran Teatro vivirá este viernes un lleno absoluto para ver y escuchar el inicio de la temporada de la Orquesta de Córdoba. Carlos Domínguez-Nieto, director titular de la formación musical, hará un recorrido con pinceladas musicales de la programación de los próximos meses. Con el estreno mundial de Canto a Córdoba , una obra compuesta por Lorenzo Palomo con textos de la poeta cordobesa Juana Castro y la doble actuación de Javier Povedano como barítono y clarinetista.

Si lo que buscas es flamenco, lo encontrarás en dos lugares de Córdoba. Así, en la Plaza del Triunfo actuará la bailaora Niña de Espejo (este viernes) y la cantaora Miriam Montes junto al guitarrista Jesús Majuelos (este sábado) dentro del ciclo Flamenco en la Terraza. Por su parte, Café Cantante traerá este sábado a la Posada del Potro al bailaor Fernando Romero.

Acudir a la Filmoteca de Andalucía también puede ser un buen plan para este fin de semana ya que este viernes se proyectarán Cadillac Records (18:00), dentro del festival Cordoblues, y Shiva Baby (20:30).

El rockero José Ignacio Lapido, considerado leyenda viva del rock y la música para varias generaciones, dará este viernes el pistoletazo de salida al ciclo Noches Eclécticas en el Palacio de Viana. Lapido ha escrito canciones para artistas como Mikel Erentxun y bandas como M Clan, Amparanoia, Babylon Chat y Los Hermanos Dalton. También ha compuesto música para cortos y teatro.

El Jardín Botánico continuará este viernes con la quinta edición del Ciclo de Poesía Moliendo versos con un programa que rinde homenaje a los poetas Gabriela Mistral y José Hierro bajo el título Molinos y Quijotes en la Mancha del Guadalquivir. Así, durante esta jornada intervendrán Patricia Luque, Mª Luz Escuín y Vicente Rodríguez.

