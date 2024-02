Artistas y gestores culturales piden que se revise el cese de Aladro como gerente del IMAE

Un grupo de artistas y gestores culturales vinculados con Córdoba han difundido una carta de apoyo a Carlos Aladro, gerente del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), sobre el que esta semana se ha anunciado su cese fulminante en el cargo, en el que llevaba apenas cinco meses. El escrito de artistas y gestores culturales denuncia “falta de transparencia y democracia en el IMAE” y piden que se revise la decisión del cese de Aladro. Solicitan la adhesión y firma de cuantos ciudadanos estén en contra de la destitución del gerente.

Los firmantes, “como ciudadanía y profesionales comprometidos con la cultura y las artes libres, plurales, inclusivas y el buen gobierno y transparencia de las instituciones públicas cordobesas, queremos dejar constancia de nuestra posición ante el anuncio y propuesta de cese por parte de doña Isabel Albás, delegada de Cultura y Presidenta del Consejo Rector del Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE), de don Carlos María Aladro como actual gerente de dicha institución”, señalan en el encabezamiento de su escrito.

“Consideramos que dar paso por primera vez a un concurso público para la elección de este cargo, con su consecuente proceso y ejercicio de transparencia y democracia, fue una buena decisión. Coincidimos con las personas que en su momento lo escogieron en que, tanto la trayectoria de Carlos María Aladro como su cualificación, son las adecuadas para poder acometer los imprescindibles cambios y transformaciones que el IMAE viene necesitando y que desde el sector se reivindican desde hace ya demasiado tiempo”, argumentan.

Asimismo, recuerdan que Aladro ejerce la labor de gerencia del IMAE desde hace tan solo cinco meses, “un tiempo del todo insuficiente para probar, y mucho menos desarrollar, un modelo de gestión que suponga un cambio de paradigma y una actualización del mismo, que ciertamente pasa por la imperiosa necesidad de acometer un proceso de renovación y actualización de sus estructuras y procedimientos”.

No obstante, creen que “en este escaso tiempo, ha realizado una encomiable tarea reuniéndose y acercándose a todos los agentes del sector escénico y cultural de la ciudad de Córdoba, atendiendo, informando y proponiendo renovadas fórmulas de colaboración, abriendo el IMAE a muchas más personas, colectivos y entidades de la ciudad, y generando un movimiento ilusionante dentro del sector. Ha ejercido como representante de una institución que, por primera vez, se ha conectado, ha escuchado y se ha abierto a recibir propuestas, buscar soluciones y eliminar trabas”.

Los firmantes apuntan “las dificultades que este cambio de modelo en la gestión, y por tanto en las dinámicas de trabajo internas, puede suponer”. Y añaden que, “es precisamente la resistencia a dichos cambios, junto con el inmovilismo de sus actuales mandos y una insuficiente determinación política, la que ha propiciado la actual situación”.

“Nos preocupan las posibles consecuencias de este cese y que se tienda a preservar en el futuro una política continuista con el modelo de gestión que hasta ahora se ha ejercido en esta entidad y que, sin ánimo de menospreciar la labor realizada, hace tiempo que ha quedado obsoleta y no se ajusta a los desafíos y necesidades de un moderno centro de artes escénicas del siglo XXI. Necesitamos espacios que pongan en el centro su vocación de servicio público, abarcando el amplio abanico y diversidad tanto de sus usuarios como de un sector profesional que aún pelea por poder hacer de Córdoba su lugar de residencia y expresión, en lugar de tener que emigrar por falta de oportunidades, facilidades, visión o apertura institucional”, afirman.

Por ello y ante la decisión del cese de Carlos Aladro que debe abordarse en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento el próximo lunes 12 de febrero, solicitan “a los representantes de la voluntad popular que tengan en cuenta este manifiesto y ponderen con suficiente perspectiva y altura de miras la mejor manera de abordar esta situación”.

“Pedimos que se evalúen y se busquen las mejores opciones para reconducir la situación y se evite dicho cese, resolviendo este conflicto desde la cooperación y buena disposición de todas las partes, en el mejor nombre de las instituciones públicas cordobesas, el valor artístico, cultural y social de Córdoba, y el bien común de todos sus ciudadanos y ciudadanas”, concluyen.

A la hora de redactar esta información, más de medio centenar de cuarenta artistas y gestores culturales había mostrado su adhesión al escrito.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!