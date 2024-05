Los Patios de Córdoba comparten el finde con un concierto al aire libre de míticas bandas sonoras de cine

Explosión de los Patios de Córdoba

La cita destacada de este fin de semana la encontramos en 63 recintos que, gratuitamente, han abierto sus puertas para que el visitante pueda disfrutar de la belleza, el cuidado y la dedicación que florecen en los Patios de Córdoba.

En total, los patios en concurso -un total de 52- se reparten en seis rutas que conducirán a las zonas Regina-Realejo, Santa Marina-San Agustín, San Lorenzo, Santiago-San Pedro, Judería-San Francisco y Alcázar Viejo. Las horas de visita serán desde las 11:00 hasta las 14:00 y entre las 18:00 y las 20:00.

Tienes toda la información sobre los Patios en las Stories de Cordópolis.

Homenaje a míticas bandas de cine en el Teatro de la Axerquía

Los amantes de la música o del cine, y de ambos, tienen una cita este sábado en el Teatro de la Axerquía. Y es que la reconocida Royal Film Concert Orchestra (RFCO), bajo la dirección del maestro Fernando Furones, ofrecerá un concierto durante el cual se podrán escuchar las bandas sonoras de las películas más emblemáticas de todos los tiempos, como Piratas del Caribe, Casablanca o El Padrino. Con él, tanto la orquesta como el director buscan homenajear a Ennio Morricone y a los 100 años del cine.

la Royal Film Concert Orchestra es una orquesta que está integrada por profesionales pertenecientes a las mejores orquestas y escuelas europeas cuyos músicos no solamente abordan el repertorio clásico sino también otros estilos. Para ir abriendo boca, las bandas sonoras que interpretará serán las de las siguientes películas: El bueno, el feo y el malo, Cinema Paradiso, La misión, Novecento, La muerte tenía un precio, The ecstasy of gold, El señor de los anillos, Forrest Gump, Piratas del Caribe, Lawrence de Arabia, Memorias de África, Lo que el viento se llevó, Titanic, Conan el Bárbaro, El Padrino, Moon River (Desayuno con diamantes), La gran evasión, Casablanca y Ben-Hur.

Zarzuela en el Gran Teatro

El Gran Teatro acogerá este viernes el espectáculo Zarzuela Viva, un proyecto del Coro de Ópera de Córdoba con la colaboración de la Orquesta de la capital, que tiene como objetivo la difusión de la zarzuela como un género musical imprescindible en la programación de teatros y auditorios de todo el mundo. La iniciativa, con un programa que reúne conocidas piezas del repertorio, cuenta con la participación de dos de las voces cordobesas con mayor proyección en la actualidad: la soprano Lucía Tavira y el barítono Javier Povedano, todo ello bajo la dirección musical de Alejandro Muñoz.

Autores como Ruperto Chapí, Amadeo Vives, Francisco Asenjo Barbieri, José Serrano, Federico Moreno Torroba, Gerónimo Giménez, Manuel Fernández Caballero, Ramón Villalonga o Pablo Luna se darán cita en esta gala con fragmentos de zarzuelas tan apreciadas por el público como Doña Francisquita (de la que se escucharán el Coro de Románticos y el Fandango), La del Soto del Parral (Ronda de enamorados), La canción del Olvido (Ronda del Firulí), La Tempranica (Sierras de Granada), El niño Judío (Canción de Manacor), La boda de Luis Alonso (Intermedio), El Barberillo de Lavapiés (Aquí están los que buscamos), La Revoltosa (Preludio) o El Dúo de la Africana (Coro de la murmuración), entre otros.

Homenaje a los Álvarez Quintero de la mano de Los Compadres

También en el Gran Teatro, pero este sábado, tendrá lugar el estreno del homenaje a los hermanos Álvarez Quintero que le dedica el cineasta y actor Alfonso Sánchez desde su productora -junto a su compadre Alberto López- y la compañía de teatro Mundo Ficción, ya cumplidos 150 años del nacimiento de Serafín (en 2021) y Joaquín Álvarez Quintero (en 2023).

Esta propuesta consta de la proyección del documental sobre su vida y obra, Sembrando Sueños -dirigido por Sánchez- y de la representación, a continuación, de los cinco sainetes más conocidos de los dramaturgos utreranos: El cerrojazo, Fea y con gracia, Filosofía alcohólica, Sangre gorda y Ganas de reñir. Se trata de una propuesta multiformato con la que se les rinde el mejor de los homenajes: volver a representar en circuitos profesionales algunas de sus piezas más carismáticas y poner en valor la calidad de sus textos desde una perspectiva más acorde con nuestro presente, sin prejuicios y sin etiquetas.

Los sainetes están protagonizados por Sánchez, Alberto López, Carmen Canivell y Antonia Gómez, con vestuario original de la diseñadora de moda flamenca Pilar Rubio.

Representación de 'Pedro y el capitán' de la mano del Aula de Teatro de la UCO

El finde seguirá respirando teatro durante el domingo gracias a la representación que hará el Aula de Teatro de la Universidad de Córdoba (UCO) de la obra Pedro y el capitán, una obra de Mario Benedetti. Tendrá lugar a partir de las 20:00 en el Conservatorio Superior.

Conciertos de música clásica

El Festival de Primavera de Córdoba, organizado por la delegación de Cultura del Ayuntamiento, continúa este sábado, a las 20:30, en la plaza de La Corredera con un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica Flamenca de España.

Concierto en las iglesias fernandinas

El Cabildo Catedral continúa este viernes con el ciclo de conciertos en las iglesias fernandinas a cargo de la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba. El de este viernes tendrá lugar a las 21:15 en la iglesia de San Agustín con la figura recurrente del maestro Frisina como autor principal, junto a otros músicos.

Cine

La Filmoteca de Andalucía proyectará este finde Cancionero de las nueve mañana (este viernes a las 18:00), Si le vent tombe (este viernes y este sábado a las 20:30) y Spider-man: cruzando el multiverso (este sábado a las 18:00).

Además, en este enlace tienes los horarios de la cartelera de los cines de Córdoba de este fin de semana.