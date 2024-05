La mayor competición de 'Age of Empires' toma un castillo de Córdoba como sede de la Final Mundial

La Red Bull Wololo, la mayor competición Age of Empires, vuelve en el 2024 para saciar la sed de batalla de jugadores profesionales y aficionados. Del 3 al 6 de octubre, Córdoba será el epicentro del enfrentamiento, donde los valientes competidores se reunirán en el majestuoso Castillo de Almodóvar del Río para luchar por la gloria en los icónicos títulos de Age of Empires y ser coronados como los campeones de Red Bull Wololo: El Reinado.

Este año, la emoción se desatará en el escenario perfecto para una batalla legendaria, donde la historia y la estrategia se fusionan. La competición arrancará con las clasificatorias online en el que los jugadores tendrán la oportunidad de ganar su plaza para las finales. Solo los más valientes y hábiles serán directamente invitados a enfrentarse en este coliseo digital, donde cada clic puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota.

Age of Empires II:

El 28 de julio, los cuatro guerreros mejor clasificados serán invitados directamente al evento principal en el Castillo de Almodóvar del Río. Cualquiera que tenga acceso al juego puede participar y luchar a partir del 30 de abril mismo en los escenarios y mapas oficiales del torneo. Los guerreros que no hayan llegado a lo más alto tendrán una segunda oportunidad en el last chance qualifier, que tendrá lugar entre el 10 y el 18 de agosto

Age of Empires IV:

Los nobles salones del Castillo de Almodóvar del Río acogerán a un solo retador para luchar contra el poderoso Marine Lord. La batalla por este codiciado puesto será feroz y exigirá habilidad y determinación. Las pruebas de clasificación se desarrollarán del 20 de julio al 4 de agosto. Cualquier valiente puede participar en la competición.

Invitaciones directas

TaToH, campeón del Red Bull Wololo Legacy en Age of Empires II, es ya wildcard para esta gran final. A él se unirá un épico retador -aún rodeado de misterio y por anunciar- para enfrentarse a una legión de enemigos. También se prepara para una batalla épica Marine Lord, el vencedor de Red Bull Wololo: Legacy en Age of Empires IV, que esperará a sus oponentes en el castillo.

Red Bull Wololo: la historia

Desde su inicio en 2020, la primera edición de Red Bull Wololo ha marcado un hito en la competición de Age of Empires, dando lugar a nuevas rivalidades y relatos épicos que han enriquecido la comunidad de jugadores. Ahora, en su séptima edición -Red Bull Wololo: El Reinado- sigue encarnando el espíritu de compañerismo y competitividad que define este juego, creciendo hasta convertirse en un torneo de proporciones globales que atrae a jugadores de élite y aspirantes de todo el mundo

En el capítulo legendario de Red Bull Wololo: Legacy, celebrado en 2022 en el icónico Castillo de Heidelberg en Alemania, vimos al español Roberto “TaToH” Jiménez alzarse con la corona. Este año, TaToH regresa como invitado para defender su título en su tierra natal. La última vez, los valientes esfuerzos de Kai “Liereyy” Kallinger, Ville “Villese” Jämsä y Hamzah “Hera” El-Baher, considerado uno de los mejores jugadores de Age of Empires del mundo, mantuvieron al público en vilo. En el pasado, en Red Bull Wololo: Enthrone, Ørjan “TheViper” Larsen arrebató la victoria a Kai “Liereyy” Kallinger con un emocionante marcador de 4:3 en la gran final.

En la edición de este año de Red Bull Wololo: El Reinado, un castillo cordobés será la sede donde más de 500 espectadores podrán reunirse para presenciar el enfrentamiento de titanes y el surgimiento de nuevas leyendas.

En colaboración con los desarrolladores de juegos Age of Empires, World's Edge, Red Bull Wololo: El Reinado se ha asociado con líderes de la industria para ofrecer un séptimo capítulo memorable en esta serie de eventos única. AGON by AOC, el líder mundial en monitores de gaming, regresa como el partner oficial de monitores, proporcionando una claridad visual excepcional y frecuencias de actualización ultra altas a los competidores. Además, como parte de la reconocida Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG, Backforce también aportará sus sillas de gaming ergonómicas y de alta calidad para garantizar que los competidores disfruten de la mejor experiencia de juego posible.