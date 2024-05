Carmen Calvo: “La memoria histórica investiga la verdad para hacer justicia; la concordia es un sentimiento”

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha visitado este viernes las fosas del cementerio de La Salud de Córdoba, donde se busca a parte de las 4.000 víctimas del golpe de estado de 1936 y la represión franquista que fueron asesinadas en la ciudad y parte de la provincia. En ese ámbito, ha defendido el informe de Naciones Unidas que ha censurado las “leyes de concordia” de los gobiernos autonómicos de PP y Vox como contrarreforma a la legislación sobre Memoria Democrática, por ir contra la legislación sobre derechos humanos.

Para Calvo “la memoria histórica obliga a investigar la verdad y no hay justicia sin verdad. La concordia es un sentimiento que puede acompañarnos, la solidaridad también, pero la verdad es lo que jurídicamente nos pone delante de los hechos. Sin verdad no hay reparación”. Ante una de las fosas del cementerio cordobés donde se llevan a cabo las exhumaciones, ha señalado que “estamos delante de la verdad para hacer justicia”, reiterando que “esto no va de sentimientos” y apuntando al derecho internacional humanitario que “habla de verdad, justicia y reparación”. “Y luego están los sentimientos”.

La presidenta del Consejo de Estado ha recordado que “aquí lo más importante es la justicia y poner en el centro de todo a las víctimas”. Y, en su opinión, “lo que la ONU indica es que no hay otro camino que exhumar, recuperar los restos, reparar a estas víctimas para darles digna sepultura”.

Calvo firmó como ministra en diciembre de 2020 en nombre del Gobierno el convenio con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación Provincial por el que las cuatro administraciones se comprometieron a realizar las exhumaciones y destinaron 1,6 millones de euros a los trabajos en los dos cementerios de Córdoba donde los testimonios, los documentos y los archivos señalan que se enterraron a más de 4.000 víctimas de la represión. Hoy ha vuelto a la ciudad para visitar las fosas del camposanto de La Salud donde desde octubre de 2023 se trabaja en la exhumación de los restos, 87 años después del inicio del golpe de 1936.

“Nuestra democracia no puede tener desaparecidos”

“Nuestra democracia no puede tener desaparecidos”, ha dicho Calvo para destacar que, como tales, están catalogadas más de 100.000 personas en toda España que fueron represaliadas por el franquismo. “Abrir fosas, exhumar, entregar sus restos, nos dignifica como país”, ha dicho para alentar a “seguir desplegando la Ley de Memoria de 2022”.

Tras escuchar las explicaciones del equipo técnico que trabaja en las fosas de Córdoba, la exvicepresidenta ha asegurado que con estas labores “se recupera la dignidad de las víctimas, de sus familias y de un país que se enfrenta después de 45 años con la verdad de su pasado”, un país, ha asegurado, que “debe seguir avanzando en el cumplimiento de la ley” y ahí ha llamado a que “todos deberíamos ir en la misma dirección”.

“Nuestro país se ha enfrentando a la memoria democrática tarde”, ha dicho en referencia a laprimera ley de 2007 y a la vigente de 2022. “Hicimos la Transición con desmemoria (...) y de esa desmemoria hay que salir”.

La presidenta del Consejo de Estado ha estado acompañada en su visita a las fosas por cargos institucionales como la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, así como concejales socialistas en el Ayuntamiento de Córdoba y el teniente de alcalde de Infraestructuras del Consistorio cordobés, Miguel Ruiz Madruga (PP).