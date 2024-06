Investigan como homicidio imprudente la muerte de un joven que chocó contra un coche de Policía

El Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba investiga un presunto delito de homicidio imprudente en la muerte de un joven de 33 años que falleció el pasado 12 de mayo tras chocar contra un coche patrulla de la Policía Nacional.

Según avanza Diario Córdoba y confirman a este periódico fuentes del Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA), el citado juzgado ha dictado un auto incoando diligencias previas a partir del atestado que redactó en su día la Policía Local. El juzgado ha solicitado ahora a este cuerpo un informe técnico y tras él se acordarán las declaraciones de los intervinientes.

El accidente tuvo lugar sobre las 17:00 en el barrio del Zumbacón, junto a la glorieta Ciudad de Nüremberg. Varios testigos alertaron al Centro Coordinador de Emergencias 112 Andalucía de que se produjo una colisión entre una motocicleta y un coche de Policía Nacional.

Desde el Cuerpo Nacional de Policía señalaron entonces que la patrulla iba en servicio urgente y prioritario, con las luces señalizadas, cuando se produjo el accidente, lo cual después corroboró la subdelegado del Gobierno en Córdoba, Ana López.

La familia del fallecido, sin embargo, mostró su indignación en redes sociales -en un post que, en el momento de publicar estas líneas, ha sido borrado-, advirtiendo de que algunos testigos no vieron que el indicativo llevara ni las luces ni la sirena.

Ahora, las circunstancias en las que se produjo la muerte de este joven serán investigadas por el juzgado.

