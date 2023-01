El caso del alijo de las 22 toneladas de hachís cambia de juzgado

El caso del mega alijo de hachís descubierto en Córdoba la semana pasada cambia de juzgado. Según han confirmado a este periódico fuentes judiciales, el Juzgado de Instrucción número 6, que estaba en funciones de guardia el pasado viernes, se ha inhibido en favor del Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba, que era el que había recibido las primeras diligencias de investigación de un caso que ha destapado el segundo mayor alijo de hachís de la historia de Córdoba.

En concreto, y según adelantó en exclusiva este periódico, una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil de Córdoba concluyó el pasado viernes con una incautación de 22 toneladas de hachís. La droga estaba cargada en camiones y furgonetas y lista para su transporte a otras provincias, según ha podido saber este periódico. En este caso, se ha logrado desarticular una gran red de distribución de hachís que tenía a Córdoba como su nudo logístico.

En el operativo se ha arrestado a siete personas. Cinco de ellos están en prisión provisional desde el pasado viernes acusados de un delito contra la salud pública y otro de organización criminal. El Juzgado de Instrucción ocho tendrá ahora que ratificar, o no, la orden de prisión dictada por Instrucción seis el pasado viernes.

Mientras tanto, agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil continúan con los trabajos de investigación, en los que no se descartan nuevos hallazgos ni nuevos arrestos. Gran parte del alijo fue localizado en el interior de una nave industrial de uno de los polígonos de Córdoba. Otra fue interceptada cuando la organización procedía a su transporte.

Entre los arrestados y encarcelados hay varios ciudadanos de nacionalidad búlgara. También otros cordobeses con antecedentes por casos similares.

Este es el segundo gran hallazgo de hachís en Córdoba, después del que en el año 2013 localizó más de 66 toneladas en un macro alijo descubierto en La Torrecilla.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!