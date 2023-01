Siete detenidos en Córdoba en una macrooperación contra el narcotráfico que ha descubierto unas 22 toneladas de hachís

Al menos siete personas han sido detenidas en Córdoba en una macrooperación conjunta desarrollada por la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el narcotráfico. La operación afecta a otras provincias españolas y ha descubierto grandes alijos de hachís, según ha podido saber este periódico a través de varias fuentes consultadas. En concreto, la cifra rondaría las 22 toneladas de hachís.

El operativo policial parte de una laboriosa investigación en la que han trabajado varios agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Córdoba desde hace meses. La causa ha sido declarada secreta por el titular del Juzgado de Guardia en Córdoba sobre el que han recaído las diligencias.

No obstante, este periódico ha podido saber que el magistrado ha acordado el ingreso en prisión provisional de cinco de los siete arrestados, a los que acusa de un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a organización criminal.

Otras fuentes han señalado que los policías y los guardias civiles han dado con alijos de “notoria importancia”, en uno de los mayores operativos contra la droga desarrollados en la provincia de Córdoba en los últimos años. Al menos uno de los arrestados en la provincia de Córdoba ya fue detenido en otra operación policial anterior que perseguía también el tráfico ilegal de hachís.

El operativo policial habría logrado desarticular también una organización dedicada al transporte de esta sustancia estupefaciente a través de camiones y furgonetas. De hecho, en la causa hay investigados de varias nacionalidades, según ha podido saber este periódico.

De momento, no se descartan que se produzcan nuevas detenciones en las próximas horas y que estos hallazgos conduzcan a nuevos a lo largo de próximas jornadas. Las fuentes oficiales consultadas por este medio se han limitado a señalar que la causa está bajo secreto de sumario y que no se podrá informar hasta que no se levante el mismo.