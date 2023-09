La Audiencia de Córdoba archiva una ejecución hipotecaria de un préstamo con cláusula suelo

La Sección Primera de la Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de Córdoba acaba de archivar y anular una ejecución hipotecaria prevista sobre un préstamo que se hizo aplicando la cláusula suelo. El fallo, al que ha tenido acceso este periódico, anula el procedimiento iniciado por la financiera Credifimo contra una familia cordobesa, que podía perder su vivienda.

El auto llega tras la demanda presentada por la abogada cordobesa Fuensanta Cabrera Salinas, que recurrió un fallo anterior del Juzgado de Primera Instancia número dos de Córdoba del mes de febrero del año pasado. El recurso se sostenía en el “error en la valoración de la prueba a la hora” de la “validez del acta de fijación de saldo”.

La hipoteca firmada tenía cláusulas suelo y variables. Las suelo han sido declaradas ilegales y por tanto no se pueden aplicar. En el proceso de compensación de cantidades, no ha quedado clara la deuda entre las partes. Y eso, según los jueces, “no permite acudir al procedimiento de ejecución de títulos no judiciales”.

“Si el banco pretendía reclamar a través de la ejecución”, describen los jueces, “tan solo tenía que realizarlo en el certificado de saldo del acto notarial y del extracto de movimientos, indicando cuál había sido el tipo de interés realmente aplicado y que en ningún caso podría comprender la cláusula de limitación del tipo de interés variable”, señala el fallo, por lo que se anula el desahucio.