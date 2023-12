Alquila un coche de alta gama, no paga las mensualidades, se queda con él y está ilocalizable

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozoblanco ha condenado a un hombre después de que se hiciera con un vehículo mediante el método renting y no pagara ninguna de las mensualidades, además de apropiarse de él y encontrarse en paradero desconocido.

Según la sentencia a la que ha accedido este medio, el condenado suscribió con una empresa, el 7 de diciembre de 2021, un contrato por 60 meses de un coche de alta gama. Sin embargo, no abonó ninguna de las tres primeras facturas, acumulando una deuda de 1.465,51 euros.

En aplicación del contrato, la empresa dio por resuelto el mismo en abril de 2022, lo que fue notificado al procesado mediante burofax, pidiéndole que abonara tanto las mensualidades impagadas como una penalización del 30% de las rentas futuras. Todo ello ascendía a 6.883,47 euros. Además, la entidad le solicitaba que devolviera el coche.

Una vez formulada la demanda, el procesado no contestó a la misma y tampoco acudió a la audiencia previa. Por ello, el magistrado ha resuelto el caso con la prueba documental presentada por la entidad y ha estimado íntegramente la demandad, por lo que el condenado deberá pagar unos 8.350 euros, además de las cosas procesales, y devolver el vehículo.

