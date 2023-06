Arden tres contenedores en otros tantos incendios de madrugada en Córdoba

Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba han tenido que actuar en la madrugada de este domingo 25 de junio por tres incendios que han afectado a otros tantos contenedores en distintos puntos de la capital.

Según han informado a este periódico desde el SEIS, el primero de estos incendios se produjo en la calle Federico Ledoux, a la 1:44. Poco después, ardía otro contenedor de madrugada, esta vez en Plaza Patio Bartolomé Polo y Raigón, a las 3:04. Y un tercer contenedor ardía en Acera de Alamirilla a las 4:00.

Los bomberos han podido sofocar los tres incendios sin que el fuego produjera otros daños en vehículos ni mobiliario urbano, señalan las fuentes.

Efectivos del SEIS también han atendido esta pasada noche servicios ante la caída de ramas de árboles “pequeñas”, sin que tampoco hayan producido daños en personas ni vehículos. Y al alba, sobre las 6:45, los bomberos han tenido que abrir la vivienda de una mujer que se encontraba impedida y no podía hacerlo por sus propios medios.

