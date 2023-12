Los vecinos del Alcázar Viejo iluminan el barrio sin emplear un sólo euro en energía adicional

La Asociación de Vecinos Alcázar Viejo ha impulsado el proyecto Luz, polen y arcángeles, con el que van a reiluminar el barrio de San Basilio en esta Navidad pero sin emplear un sólo euro en energía adicional.

El proyecto, creado por el escultor residente en San Basilio Paco Fuentes, se implementa este año como experiencia piloto y contempla un grupo de acciones cuyo fin es indagar en la búsqueda de nuevos modelos para la dinamización sociocultural de una área concreta del Centro Histórico, cuyas singularidades ofrecen el marco perfecto para reflexionar a cerca de la conciliación entre habitabilidad, turismo, sostenibilidad y patrimonio.

“Hemos encontrado un hueco en el defecto, ignorando el exceso”, explica Fuentes, que añade que, partiendo de principios ópticos básicos, la acción traza un paseo mágico y sutil usando la luz de las farolas como soporte para la reflexión, e invita, a través del color, la poesía y la historia, a reinventar la ciudad. Todo siguiendo aquella máxima de Borges en Ficciones: “las farolas se esparcían, cómo una especie de vía láctea municipal”.

Esa es la idea, utilizar su luz como fuente o instrumento para la divulgación del conocimiento. Aunque el proyecto cuenta con el amparo del Ayuntamiento a través de las Delegaciones de Centro Histórico e Infraestructuras, el proyecto ha sido financiado con la aportación de la Asociación de Vecinos Alcázar Viejo y todos y cada uno de los negocios que jalonan dicho distrito.

La inauguración tiene lugar este jueves 21 a las 19,00 en San Basilio, 14 donde se ofrecerá un vino de la tierra. Esperando su asistencia y difusión, reciba un cordial saludo.

