La Universidad, la Guardia Civil e Igualdad se unen para dar voz a los jóvenes migrantes

Este martes se ha presentado la segunda jornada provincial 'Inclusión Social de menores migrantes no acompañados'. La actividad se desarrollará durante los días 1 y 2 de diciembre, cuya principal misión es visibilizar la verdadera imagen de estos jóvenes y por supuesto desprenderse de esos estereotipos erróneos.

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Juan Carretero, las profesoras del Departamento de Educación de la UCO Rosario Mérida y Mª Ángeles Olivares y la Delegada de Igualdad, Dolores Sánchez, han asistido a la presentación de la II Jornada Provincial 'Inclusión Social de menores migrantes no acompañados' que se celebrará durante los días uno y dos de diciembre.

Estas jornadas tienen como precedente una línea de investigación que se está llevando a cabo desde 2018. Durante los años 2018 y 2019 se computaron unos 400 expedientes donde se analizaron los siguientes aspectos: trayectoria migratoria, informes técnicos y documentación complementaria. En los años siguientes se analizaron más de 500. Durante este estudio se han analizado más de 900 expedientes donde se han estudiado motivaciones y expectativas. Una de las conclusiones que han resultado durante este tiempo de estudio es : realizar una propuesta diferente de la imagen de este colectivo, una imagen legítima de lucha por un futuro mejor y sobre todo desprenderles de esos estereotipos erróneos. Además otros de los factores que han diferenciado la primera parte del estudio de la segunda es que ahora estos jóvenes se adhieren más a la ciudad que anteriormente.

Por parte, el coronel de la Guardia Civil, Juan Carretero ha explicado cómo fue el inicio del proyecto: “A la Guardia Civil de Córdoba le preocupaba una incidencia de personas desaparecidas que cuando se formalizaban las denuncias por parte de los educadores muchas veces el perfil era de un joven extranjero menor no acompañado y la verdad que en esa necesidad de conocer el fenómeno y todas las instituciones que estábamos trabajando en el asunto, nos cruzamos con una iniciativa de la UCO y había una posibilidad de iniciar un proyecto para mejorar la inclusión social de estos jóvenes”. “Tenemos la suerte de no tener grandes incidencias por no decir ninguna respecto a problemáticas que genere este colectivo”, ha agregado.

Una de las profesoras del Departamento de Educación de la UCO, Rosario Mérida ha explicada detalladamente la línea de investigación: “El proyecto consiste en valorar un análisis utilizando una metodología de investigación mixta, cuantitativa y cualitativa, de la trayectoria de menores inmigrantes no acompañados y su proceso de inclusión socioeducativa desde el año 2018 hasta mayo de 2022. En este análisis se ha analizado cerca de un millar de menores no acompañados y se han analizado 24 entrevistas semiestructuradas. La primera de ellas a profesionales de distintos ámbitos social, educativo, sociolaboral y en segundo, se ha hecho un estudio de caso para conocer en profundidad el proceso concreto de inclusión de estos menores en un centro ubicado en Lucena”. “Se ha visto que el perfil de los menores es heterogéneo pero fundamentalmente del norte de África y de Subsahariana. La mayoría son varones y tienen entre 16 y 17 años”, ha añadido.

“Se ha notado que la percepción social que se tiene de este colectivo es una percepción sesgada, estereotipada, llena de prejuicios que en muchas ocasiones no se corresponde con la realidad de sus vidas. Sus expectativas suelen ser demasiado altas, tienen una expectativa de venir aquí a buscar una vida mejor y buscar un trabajo digno . Debido a estas expectativas los profesionales deben racionalizar y tienen que ajustarla a la realidad que se encuentran cuando vienen”. “Las líneas prospectivas de futuro es analizar cuál es el futuro de esos chicos cuando cumplen la mayoría de edad”, ha señalado Mérida.

La delegada de Igualdad, Dolores Sánchez ha hecho hincapié en la labor de personal de centros “tengo que nombrar aquí a todo ese servicio de protección de menores, a su jefa, Teresa Portell pero donde hay auténticos profesionales que están cuidando de los menores”. Como ha aclarado Teresa Portell el departamento de centros está formado por coordinadora, una psicóloga, un trabajador social y dos mediadores interculturales, además de la coordinadora de departamento.

Las jornadas estarán divididas en dos días y se realizarán estas actividades: Una ponencia de Sebastián Sanchez, que ha trabajado durante un largo periodo en Melilla, cuatro mesas temáticas donde se hablará de temas como : procedimientos normativos, atención social educativa, transición a la mayoría de edad e inclusión laboral. Durante el segundo día, se hará una presentación de los resultados obtenidos en el proyectos Ucofeder. En las jornadas también se podrá disfrutar de una performance de la transformación a través del arte. Dentro de la programación también se visualizará un documental donde escucharán la voz de algunos jóvenes tutelados.

Acudirán distintos guardias civiles de distintas provincias, estudiantes de la universidad de facultades como Psicología o Ciencias de la Educación. Actualmente el aforo está completo.