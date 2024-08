El temor ante el avispón oriental en Córdoba: “Te quedas sin colmenas en un abrir y cerrar de ojos”

Palabra de Miel es el nombre comercial de una firma familiar de apicultura con más de 40 años de trayectoria a los pies de la Sierra de Córdoba capital, en la zona de Albaida. Como avanzara este periódico, justo en esa zona se han avistado ejemplares del avispón oriental, la especie invasora que destruye colmenas al alimentarse de abejas, néctar y miel. Y los propietarios de las colmenas ubicadas en este lugar confirman la detección de estos insectos, reclaman que se conozcan todos los avistamientos para valorar la situación real del avispón oriental en Córdoba y expresan su preocupación ante su propagación: “Nuestro temor es que vienen y se te muere todo. Te quedas sin explotación en un abrir y cerrar de ojos”.

Quien expresa este sentir es Leonor Juliá Fernández, una de las responsables de estas colmenas en la Albaida, que también cuentan con una explotación en Trassierra, donde asegura que también han visto ya desde el año pasado algún ejemplar del avispón oriental. Cuenta que, desde entonces, han comunicado todos los avistamientos de esta especie invasora que han identificado en la Albaida y Trassierra, adjuntando las fotografías para su valoración y que formen parte de un mapa de avispas exóticas invasoras en España.

Y esa es precisamente una de sus principales reclamaciones: “La gente las ve pero no lo comunica. Y es necesario hacerlo para que conste, para poder valorar la situación. Si no vemos verdaderamente el daño que hacen y la cantidad que hay, no podemos hacer nada y no nos pueden ayudar”.

Las colmenas de Leonor y su familia no han sufrido daños importantes de momento, dice. “Pero no sabemos cómo va a seguir la cosa, porque estas avispas se lo comen todo. Y son duras, duras, es difícil acabar con ellas”. El avistamiento que han hecho ha sido de ejemplares concretos, pero no han dado con ningún nido de avispón oriental en su entorno.

Este insecto anida generalmente en el suelo y cerca de los núcleos urbanos. También puede anidar en oquedades urbanas. Es en la primavera cuando la reina sale del letargo invernal y comienza a construir el nido. Mes y medio después, las larvas se convierten en obreras y en otoño la colonia alcanza su máxima población: unos 400 ejemplares por comunidad.

Nativo del Mediterráneo oriental y Asia, el himenóptero tiene un tamaño medio no superior a los 23 milímetros en las obreras y casi 30 en las reinas, pero exhibe una actividad predadora muy notable, arrasando en pocos días colmenas de abejas completas. La capacidad predadora de la variante oriental es una amenaza seria para la producción apícola, sobre la que puede tener devastadores efectos.

El mapa de avistamiento de este tipo de avisa recoge que hace una semana también se ha visto por la zona de la carretera de Palma del Río, a las afueras de Córdoba. “Lo primero debe ser notificarlo, para confirmar la identificación y ver si se han muerto colmenas”, reitera Leonor Juliá, cuya empresa colabora con la Universidad de Córdoba en el estudio de la apicultura en el territorio.

Cabe recordar que el avispón oriental fue avistado en España por primera vez en Valencia en 2013. Cinco años después fue localizada su presencia en Algeciras. Desde entonces, su crecimiento ha sido exponencial en toda la Andalucía meridional y el levante español. Su expansión en Andalucía este año ha sido notable, sobre todo en Málaga y Cádiz.

En Córdoba fue avistado en 2022 un ejemplar en Puente Genil, mientras que hace hace dos semanas fue identificado otro individuo en una piscina particular de Montilla y colmenas de Villarrubia ya se han visto afectadas. Ahora se suman las avispas orientales vistas en la zona de la Albaida y Trassierra, entre los ejemplos donde sí se comunicado y consta la identificación de esta especie.