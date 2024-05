Los sindicatos llaman a Educación a no falsear los datos tras el “éxito” de la huelga de docentes del martes

Los sindicatos ANPE, USTEA y CCOO reclaman a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía “la reapertura inmediata de las negociaciones sobre el aumento de las plantillas docentes”. Las organizaciones no han participado en la mesa técnica de este jueves porque la entienden “como la escenificación de un espíritu negociador inexistente. Acudiremos a todas aquellas reuniones a las que se nos convoque para tratar sobre las cuestiones que preocupan al profesorado y cuyo contenido no haya sido manipulado y anunciado de antemano”, han afirmado.

En un comunicado de prensa, los sindicatos han sacado pecho de la huelga general docente de este martes, a la que han calificado de “éxito”. “Miles de docentes secundaron la convocatoria y llenaron las calles, junto estudiantes y familias. Así lo valoramos tanto las organizaciones convocantes, como la sociedad andaluza que ha mostrado su apoyo a las mismas”.

Tanto ANPE como USTEA y CCOO se han mostrado datos con Educación, ya que “la administración intentó desactivar la huelga utilizando todos los mecanismos a su alcance. La consejera Patricia del Pozo utilizó su comparecencia en el Parlamento hace unos días, tergiversando la verdad para anunciar la convocatoria de miles de plazas, omitiendo deliberadamente que estas plazas se corresponden con las jubilaciones del profesorado y en ningún caso suponen un aumento de las plantillas docentes”.

Por ello, han emplazado a “no dejar de señalar la utilización, por parte de la consejera, de los medios de comunicación públicos de Andalucía y de las herramientas institucionales para vender su gestión e intentar neutralizar la huelga convocada”. Como ejemplo, los sindicatos explican que en los dos días previos a la huelga, Del Pozo “estuvo en Canal Sur y en dos largas entrevistas en televisión y radio repitió el argumentario habitual sobre las que considera bondades de su gestión y el supuesto talante negociador de su administración. Durante la jornada de huelga y, desde entonces, la administración ha venido barajando unas cifras de participación irreales, comparadas con la alta participación observada en las manifestaciones”.

Junto a esta denuncia de “instrumentalización de los medios de comunicación públicos”, los sindicatos han lamentado que “el presidente del Consejo Escolar de Andalucía se ha prestado también a hacer de altavoz de los mismos planteamientos, olvidando su papel como máximo representante de una institución que debe estar al servicio del conjunto de la comunidad educativa”.

Para estas organización, “la Mesa Sectorial no puede servir también de coartada a la Consejera para pintar un cuadro que no se corresponde con la realidad del sistema educativo público de Andalucía. En la última reunión de este órgano se expuso, por parte de los representantes de la administración, un proyecto para la realización de las oposiciones en los próximos años que deben cubrir las jubilaciones que se produzcan. No se informó a la representación sindical del número de plazas y se planteó que se trataba solo de una idea inicial que debía concretarse en posteriores mesas técnicas. Sin embargo, el mismo día en que se desarrollaba esta reunión, la Consejera anunciaba en el Parlamento y a los medios de comunicación todos los detalles sobre este proyecto, dándolo por hecho, y detallando incluso el número de plazas que incluiría”.

Pese a todo ello, los tres sindicatos han afirmado que acudirán “a todas aquellas reuniones a las que se nos convoque para negociar las cuestiones que preocupan al profesorado, siempre que su contenido no haya sido manipulado y anunciado de antemano”.